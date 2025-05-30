Курс гривни к евро установлен на уровне 47,07 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 2 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,53 грн/долл., то есть гривня осталась на уровне предыдущего показателя.

Как сообщается на сайте регулятора, относительно европейской валюты гривня резко ослабила позиции. Так, официальный курс евро на понедельник установлен на уровне 47,07 грн за один евро, то есть гривня ослабла на 27 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,53/41,56 грн/долл., а евро - 47,10/47,12 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара в "ПриватБанке" 30 мая снизился на 8 копеек и составил 41,72 гривни за доллар, а курс евро подешевел на 5 копеек и составляет 47,45 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,12 гривни, а евро - по курсу 46,45 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара в банках Украины сегодня подешевел на 5 копеек и в среднем составил 41,73 гривни за доллар. Продать же американскую валюту можно было по среднему курсу 41,20 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне 20 мая вырос на 5 копеек и составлял 47,45 гривни за евро, а продавали европейскую валюту по курсу 46,70 гривни за евро.

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