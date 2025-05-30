Авторы протестировали все главные новинки на Android и iOS, выпущенные за последнее время, и составили ультимативный топ.

Выбирать смартфон в 2025 году – задача не из простых. За последние полгода рынок мобильных устройств успел пополниться кучей интересных моделей: от середнячков со сбалансированным железом до навороченных флагманов.

Популярное издание Tom's Guide составило топ лучших смартфонов на базе Android и iOS, которые можно приобрести прямо сейчас, в конце мая 2025 года.

Samsung Galaxy S25 Ultra – лучший смартфон в целом. У него есть все, что нужно даже самому требовательному юзеру: он быстрый, с универсальной камерой, хорошей автономностью и большим качественным дисплеем. По сути, единственный его минус – цена.

– лучший смартфон в целом. У него есть все, что нужно даже самому требовательному юзеру: он быстрый, с универсальной камерой, хорошей автономностью и большим качественным дисплеем. По сути, единственный его минус – цена. iPhone 16 Pro Max – лучший iPhone. Наиболее близкая альтернатива S25 Ultra из мира iOS и оптимальный вариант для тех, кто рассчитывает ходить с одним и тем же девайсом долгие годы.

Google Pixel 9a – лучшее соотношение цены и качества. Он получил почти такие же спецификации, что и старшие версии Pixel 9, например, новейший чипсет Tensor G4 и продвинутая система камер. Также заявлены семь лет поддержки обновлениями.

Google Pixel 9 Pro – тем, кому важны функции ИИ. В новом поколении Pixel интеллектуальных фишек больше чем когда-либо ранее. Центральную роль здесь играет встроенный в систему виртуальный помощник Gemini, который отвечает на вопросы, генерирует фото, выдает расшифровку звонков и многое другое.

– тем, кому важны функции ИИ. В новом поколении Pixel интеллектуальных фишек больше чем когда-либо ранее. Центральную роль здесь играет встроенный в систему виртуальный помощник Gemini, который отвечает на вопросы, генерирует фото, выдает расшифровку звонков и многое другое. OnePlus 13 – лучшая альтернатива Google и Samsung. Производительность на высоте благодаря актуальному процессору Snapdragon 8 Elite, камеры от Hasselblad снимают круто, а экран яркий и шустрый. Также устройство отлично держит заряд за счет аккумулятора на 6000 мАч и заряжается полностью всего за пол часа.

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iPhone 16 – самый сбалансированный Айфон. Базовая модель 2024 года получила немало улучшений в сравнении с предшественником. Например, чип A18 практически не уступает A18 Pro, который установлен в "прошках". А разрешение широкоугольного объектива увеличили с 12 до 48 Мп. Также добавили отдельную сенсорную кнопку для управления камерой.

– самый сбалансированный Айфон. Базовая модель 2024 года получила немало улучшений в сравнении с предшественником. Например, чип A18 практически не уступает A18 Pro, который установлен в "прошках". А разрешение широкоугольного объектива увеличили с 12 до 48 Мп. Также добавили отдельную сенсорную кнопку для управления камерой. Nothing Phone (3a) Pro – если пользователю важен дизайн. Устройство воплощает в себе определенную ретро-эстетику, которая не похожа ни на что другое на рынке. А еще на нем установлена необычная, фирменная система Nothing OS.

– если пользователю важен дизайн. Устройство воплощает в себе определенную ретро-эстетику, которая не похожа ни на что другое на рынке. А еще на нем установлена необычная, фирменная система Nothing OS. Galaxy S25 – лучший доступный флагман от Samsung. Телефон подойдет тем, кто нужен компактный экран, впечатляющие камеры и хорошее время автономной работы. Также устройство напичкано всеми новомодными ИИ-функциями, а получать обновления оно будет целых 7 лет.

– лучший доступный флагман от Samsung. Телефон подойдет тем, кто нужен компактный экран, впечатляющие камеры и хорошее время автономной работы. Также устройство напичкано всеми новомодными ИИ-функциями, а получать обновления оно будет целых 7 лет. Motorola Razr Ultra (2025) – лучшая раскладушка. Такое устройство подойдет как любителям компактных решений, так и тем, кто ностальгирует по форм-фактору 2010-х.

– лучшая раскладушка. Такое устройство подойдет как любителям компактных решений, так и тем, кто ностальгирует по форм-фактору 2010-х. Galaxy S25 Edge – самый тонкий смартфон. Толщина корпуса всего 5.8 мм – против 7.2 мм у обычного S25 или 7.8 мм у iPhone 16. Но это также цена за урезанный процессор и аккумулятор.

УНИАН рассказывал, что дебютировавший недавно на глобальном рынке Realme GT 7 оказался самым автономным современным смартфоном. При средней нагрузке телефон выдержал рекордные 21 час и 6 минут.

Ранее на рынке появился самый доступный в мире смартфон с Snapdragon 8 Elite. Помимо актуального процессора, устройство может похвастать шустрым 144-герцовым экраном и аккумулятором 6800 мАч.

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