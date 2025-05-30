Эксперт отметил, что эти дроны не нуждаются в донаведении.

Применение впервые Украиной дрона-матки на базе искусственного интеллекта имеет много преимуществ. Об этом в эфире телемарафона сказал авиационный эксперт Анатолий Храпчинский.

По его словам, применение таких дронов позволяет выполнять боевые задачи на больших расстояниях.

"Он может нести другие дроны и все это не требует наведения или донаведения на цель, потому что все происходит с учетом автоматических решений. Дрон фокусируется на цели, которую ему надо уничтожить и отрабатывает по ней", - сказал Храпчинский.

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По его словам, главная задача таких дронов заключается в отработке на дистанцию до 300 км и поражении целей.

"Например, количество пораженных объектов за счет одного дрона-матки должно быть от 3 до 4. Это и есть тактическая задача", - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что сейчас происходит симметричная война, которая предусматривает удешевление средств поражения, которые должны попасть на вражескую территории в обход средств ПВО.

По его словам, на сегодня на военных выставках в Европе чем дальше от границы с Украиной видим классические системы вооружения - тяжелая техника, авиация.

"А чем ближе страна к нашему государству, в частности, на польских выставках, в странах Балтии видим уже роботизированную технику, больше БПЛА, которые могут нести другие беспилотники. То есть это уже роботизированная война, которая предусматривает уменьшение количества личного состава", - добавил Храпчинский.

Украина впервые применила дрон-матку с ИИ - что известно

Как сообщал УНИАН, Украина впервые применила дрон-матку на базе искусственного интеллекта, которая доставляет два ударных FPV-дрона на расстояние до 300 километров.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров отметил, что дроны на базе искусственного интеллекта уже работают на поле боя. По его словам, эти дроны способны автономно находить и поражать цели: от российских самолетов до средств противовоздушной обороны и объектов критической инфраструктуры. Кроме того, на расстоянии до 100 километров дрон возвращается обратно для повторного использования:

Федоров сообщил, что стоимость "одной миссии" - 10 000 долларов. При этом добавил, что запуск ракеты стоит в 300-500 раз больше.

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