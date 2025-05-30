В Гватемале обнаружили таинственный 3000-летний город цивилизации майя

Лос-Абуэлос относится к среднему преклассическому периоду, между 800 и 500 годами до нашей эры.

В Гватемале археологи обнаружили свидетельства существования загадочного города цивилизации майя. Это останки поселения возрастом около 3 000 лет, пишет Interesting Engineering.

Отмечается, что этот древний город назывался Лос-Абуэлос. Он находился недалеко от известного археологического памятника Уаксактун, в департаменте Петен в Гватемале.

В издании напомнили, что цивилизация майя была очень высокоразвитой. Ее корни можно проследить примерно до 2000 года до нашей эры.

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Ученые поделились, что Лос-Абуэлос относится к среднему преклассическому периоду, между 800 и 500 годами до нашей эры. Они полагают, что этот город был церемониальным центром на раннем этапе развития культуры майя.

Археологи нашли среди останков города две человекоподобные скульптуры. Они предположили, что эти фигуры могли занимать центральное место в верованиях жителей Лос-Абуэлос.

Также рядом с городом была обнаружена 33-метровая пирамида, украшенная фресками доклассического периода. Это навело исследователей на мысль, что эти места образуют ранее неизвестный городской треугольник.

Ученые узнали, как могла рухнуть цивилизация майя

Ранее ученые нашли в руинах древнего города Копан в Гондурасе скелеты, которые стали ключами к разгадке краха цивилизации майя. Было обнаружено, что предковое население народа Копана взаимодействовало с северными регионами, включая регионы Мексики и Белиза.

Предыдущие исследования показали, что на протяжении четырех столетий он был крупным городом-перекрестком, соединяющим нижнюю часть Центральной Америки с Южной Америкой.

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