Россия уже активно применяет этот метод борьбы с украинскими дронами.

Украина может последовать российскому опыту и тоже начать отключать мобильную связь, в том числе мобильный интернет, на пути следования вражеских дронов. Об этом в интервью Times of Ukraine рассказал специалист по системам РЭБ и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов.

"Сейчас – это не секрет – обсуждается вопрос возможного отключения передачи данных по траектории полёта "Шахедов" для того, чтобы полностью лишить их любых возможностей для связи", – заявил он.

Бескрестнов отметил, что Россия уже систематически практикует этот метод для противодействия украинским дальнобойным дронам. В частности, россияне отключают мобильную связь в районах на маршруте их следования. А на 9 мая, когда Кремль боялся атаки украинских дронов по параду, "тушили" всю мобильную связь и весь интернет в Москве и Подмосковье, говорит эксперт.

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"Почему мы это не делаем? Потому что мы заботимся о наших жителях. Мы понимаем, что мобильной связью пользуются многие, инфраструктура, критическая в том числе, пользуются военные. Поэтому нам хотелось бы отключать мобильную связь в самом последнем случае. Но если это будет необходимо, мы будем это делать", – подчеркнул Бескрестнов.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, Россия пытается любой ценой захватить Часов Яр. Поскольку руины города не имеют ни политического, ни стратегического значения, это означает, что россияне не планируют прекращать войну в ближайшее время, считают в Forbes.

Также мы рассказывали о первой мотоциклетной роте ВСУ. По словам самих бойцов, мотоциклы позволяют быстро менять позиции, но отсутствие защиты является значительным недостатком.

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