Российские ракетные удары по Украине на фоне мирных переговоров "очень разочаровали" Дональда Трампа. Об этом президент США сообщил журналистам во время пресс-конференции в Белом Доме.
"Я увидел вещи, которые меня очень удивили: ракеты, запускаемые по таким городам как Киев, во время переговоров, которые, по моему мнению, были уже очень близки к завершению. Мы собирались решить проблему, и вдруг ракеты были выпущены по нескольким городам, и люди погибли. Я увидел вещи, которые меня действительно удивили. А я не люблю быть удивленным. Поэтому я очень разочарован в этом смысле", - сказал Трамп.
При этом президент США повторил свою ритуальную фразу о том, что российская агрессия против Украины "это не моя война", что ее вообще не случилось, будь он президентом в тот момент, и что сейчас он просто "хочет решить проблему для людей".
Реакция Трампа на поведение Кремля
Как писал УНИАН, в последнее время Трамп начал демонстрировать признаки раздражения тем, что Россия уклоняется от мирного процесса и лишь эскалирует войну. В частности на днях он прямо заявил, что Россия "играет с огнем", когда срывает мирный процесс.
Публично недовольство Трампа действиями Путина подтверждали в Госдепе и в Белом доме. Инсайдеры уверяют западну прессу, что это не игра на публику, а искренее разочарование.