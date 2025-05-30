Президент США считает, что мирная сделка по Украине уже близка.

Российские ракетные удары по Украине на фоне мирных переговоров "очень разочаровали" Дональда Трампа. Об этом президент США сообщил журналистам во время пресс-конференции в Белом Доме.

"Я увидел вещи, которые меня очень удивили: ракеты, запускаемые по таким городам как Киев, во время переговоров, которые, по моему мнению, были уже очень близки к завершению. Мы собирались решить проблему, и вдруг ракеты были выпущены по нескольким городам, и люди погибли. Я увидел вещи, которые меня действительно удивили. А я не люблю быть удивленным. Поэтому я очень разочарован в этом смысле", - сказал Трамп.

При этом президент США повторил свою ритуальную фразу о том, что российская агрессия против Украины "это не моя война", что ее вообще не случилось, будь он президентом в тот момент, и что сейчас он просто "хочет решить проблему для людей".

Видео дня

Реакция Трампа на поведение Кремля

Как писал УНИАН, в последнее время Трамп начал демонстрировать признаки раздражения тем, что Россия уклоняется от мирного процесса и лишь эскалирует войну. В частности на днях он прямо заявил, что Россия "играет с огнем", когда срывает мирный процесс.

Публично недовольство Трампа действиями Путина подтверждали в Госдепе и в Белом доме. Инсайдеры уверяют западну прессу, что это не игра на публику, а искренее разочарование.

Вас также могут заинтересовать новости: