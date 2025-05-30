Для этого метода понадобятся контейнер и немного воды.

Авокадо стало очень известным благодаря своим полезным свойствам, вкусу и универсальности. Однако те, кто любят этот фрукт, знают, как сложно сохранить его свежим. Об этом пишет Mirror.

В издании напомнили, что при комнатной температуре недозрелые авокадо могут созревать от четырех до семи дней, а созревшие хранятся несколько дней. Однако есть способы, которые могут продлить хранение авокадо и предотвратить его выбрасывание.

В частности пользователь TikTok под ником Creative_explained поделился советами, как это сделать.

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По его словам, для этого нужны контейнер и немного воды.

"Наполните герметичный контейнер водой и добавьте авокадо", - отметил он.

После чего пользователь соцсети положил контейнер в холодильник.

Благодаря такому методу авокадо будет храниться значительно дольше.

Другие интересные материалы об авокадо

Ранее шеф-повар из America's Test Kitchen Кейт Бернот рассказала, как сделать, чтобы авокадо созрело в 10 раз быстрее. По ее словам, для этого нужно положить незрелые авокадо в пакет с бананом.

"Я попробовала это... И меньше чем за два дня у меня были готовы к тако спелые авокадо. Мой муж думает, что я обладаю магическими способностями по созреванию фруктов, но на самом деле я просто использовала простую науку", - заверила Бернот.

Также стало известно, как сделать так, чтобы авокадо стало вкуснее. В частности эксперты советуют использовать бальзамический уксус, который действует как антиоксидант, а также придает характерный кисловатый вкус.

"Кремовый авокадо хорошо сочетается с терпкостью бальзамического уксуса. Для дополнительного вкуса вы также можете добавить немного соли или хлопьев чили", - уверяют специалисты.

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