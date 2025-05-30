Православный праздник сегодня в народе знают как Еремей-распрягальник и Еремей-бобовник.

31 мая в ПЦУ по новому стилю чествуют апостола от 70-ти Ерма Далматского, жившего в I-II веках. Рассказываем, какой сегодня церковный праздник по старому стилю, о главных традициях и приметах даты и с чем быть осторожным.

Какой праздник сегодня церковный по новому стилю

О жизни святого Ерма, которого почитают сегодня, известно не очень много. Он был воином, но затем крестился и решил следовать учению Христа. Так и стал проповедником, а со временем - епископом Филиппополя Фракийского. Но, как и других христиан, его преследовали за веру. По одной из версий так он и погиб.

Известно, что святой имел даром исцеления и предсказания, авторству Ерма принадлежит сочинение "Пастырь".

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31 мая верующие, которые придерживаются староцерковного календаря, почитают память святых отцов семи Вселенских Соборов.

О чем помолиться, что нужно и чего нельзя делать сегодня

Считается, что святой Ерма помогает выдержать испытания, ниспосланные нам судьбой, поэтому у апостола просят сил для этого.

Как говорили ранее, Ерма в народе прозвали Распрягальником и Бобовником - в этот день, как и накануне, сажали бобы, а также обхаживали лошадей, купали их и вкусно кормили. Хорошая примета дня - помочь тому, кто нуждается, тогда всегда будешь иметь достаток.

В праздник 31 мая, как и в другой день, церковь не одобряет склоки, сквернословие, лень. Грешно унывать, жадничать, завидовать.

Согласно народным приметам сегодня неудачный день для переезда на новое место - могут возникнуть проблемы с деньгами. Не советуют заниматься тяжелым трудом - говорят, все пойдет насмарку.

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Именины сегодня у Бориса, Николая, Романа и Филиппа. По старому стилю – у Павла, Семена, Юлии, Андрея, Дениса, Петра, Александры, Клавдии.

О людях, рожденных 31 мая, говорят, что они успешны и счастливы. Но успех сам по себе не приходит к ним: они много трудятся, многие также имеют творческую жилку и занимаются литературой, скульптурой или живописью.

Приметы 31 мая

По погоде сегодня можно сказать, какой она будет в скором времени, а также зимой и какой ожидать урожай:

утро туманное - к ухудшению погоды;

дождь идет - к плохому урожаю, а если стоит погожая погода - уродит пшеница и овес;

день ненастный - зима будет холодной;

роса вечером выпала - завтра будет жарко.

Это время считается началом лета и концом пролетья, когда зацветают розы и липы. Наблюдают за цветками шиповника - если они закрылись еще до вечера, то скоро пойдет дождь.

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