Садоводы поделились собственным опытом, как заставить орхидею цвести.

Если вы хотите, чтобы ваша любимая орхидея чаще радовала вас цветом, за ней нужно правильно ухаживать, в частности подкармливать. Об эффективных и доступных натуральных удобрениях для этих цветов пишет Express.

Садовница Сара Тернер испытала лайфхак, который она нашла на странице Orchids Tips and Tricks в Facebook: использовала для подлива воду, настоянную на банановой кожуре. По ее словам, результат был впечатляющим.

"Я сделала это, и теперь у меня растет много цветоносов! Спасибо, команда, эта группа замечательная", - написала она.

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Чтобы получить удобрение, нужно залить банановую кожуру водой на несколько дней, а затем этой жидкостью полить орхидею. Сара несколько раз чередовала банановую воду и обычную. Другие участники группы в соцсети воспользовались опытом Сары и тоже были приятно удивлены результатом. Кэтлин Вайда сообщила, что использует банановую воду не только для орхидей, но и для других комнатных растений.

Между тем садовница Джуди Варти предложила другой лайфхак - чесночную воду, которая, по ее словам, эффективнее, чем банановая.

"Я попробовала банановую воду, но чесночная вода работает лучше, чем банановая кожура. Она действительно помогла мне. После ее использования появилось много корней, и все мои спящие растения в этом году расцвели, как сумасшедшие", - написала Варти.

Отмечается, что чеснок является прекрасным удобрением, богатым фосфором и калием, он стимулирует рост и жизнеспособность растений.

Тем, кто хочет приготовить чесночную воду, следует почистить несколько зубчиков чеснока, измельчить их и залить водой. Настой нужно поставить в темное место хотя бы на 24 часа. Если есть возможность подождать дольше - результат будет еще лучше.

Поливать чесночной водой орхидеи чаще одного-двух раз в неделю не желательно, чтобы не навредить растению, отмечают садоводы.

Ранее УНИАН рассказывал, почему гортензию теперь лучше не выращивать. Эксперты говорят, что этот распространенный цветок все чаще не способен выживать в условиях климатических изменений, поэтому они советуют просто перестать его высаживать.

Из-за повышения температуры во всем мире гортензии сталкиваются с беспрецедентными трудностями. Эти растения обожают влагу, но длительные засухи и жаркое лето создают для них крайне тяжелые условия даже в регионах, где раньше они чувствовали себя комфортно.

Даже гортензии, посаженные в затененных местах, страдают от все более сухого воздуха, который обезвоживает их нежные ткани. Попытки компенсировать это интенсивным поливом часто провоцируют развитие грибковых заболеваний, которые еще больше ослабляют растения. Это приводит своеобразный парадокс: усилия по спасению гортензий ускоряют их гибель.

Зато профессиональные ландшафтные дизайнеры все чаще советуют клиентам обратить внимание на климатически устойчивые растения с подобным декоративным эффектом.

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