В результате военной агрессии повреждены почти 400 объектов портовой инфраструктуры.

Из-за военной агрессии РФ пострадали более 100 работников морской отрасли Украины, а стоимость восстановления поврежденной инфраструктуры составляет около 1 млрд евро. Об этом в Одессе, во время выступления на Черноморском форуме по безопасности, заявил заместитель министра развития общин и территорий Украины Андрей Кашуба.

"В результате военной агрессии повреждено почти 400 объектов портовой инфраструктуры, повреждено 31 гражданское судно, которое стояло или на рейде, или под обработкой в портах. И, к сожалению, наш самый ценный ресурс - тоже страдает, это люди - работники морской отрасли, работники портов - 106 гражданских лиц пострадали от военной агрессии, по состоянию на сейчас", - подчеркнул Кашуба.

Он также акцентировал на том, что все обстрелы - это повреждено имущество.

Видео дня

"Отрасль продолжает функционировать, несмотря на военное положение и постоянные обстрелы. Когда началось полномасштабное вторжение, морские порты были заблокированы... Порты это залог экономической безопасности страны. Залог экономической безопасности - это продовольственная безопасность...", - подчеркнул чиновник.

Кашуба отметил, что впоследствии ситуация изменилась - вражеские корабли оттеснили от побережья Одесской области. За время существования морского коридора, с 2023 года, в частности портами Большой Одессы переработано 123 млн тонн грузов, из которых зерновые - 70 млн тонн.

Россия ударила по портам в Одесской области - что известно

Как писал УНИАН, российская армия постоянно атакует украинскую портовую инфраструктуру. В частности 23 мая враг нанес удар двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" по Одесскому морскому торговому порту.

На месте погиб 40-летний сотрудник частного предприятия по транспортной обработке грузов. Еще 8 человек получили ранения, из которых четверо были в тяжелом состоянии и один из них - 71-летний одессит - уже вечером скончался в больнице. На следующий день стало известно, что от ранений скончался и 41-летний мужчина. В результате атаки повреждено машинное отделение, выбиты окна и двери в административных зданиях, уничтожены транспортные средства и техника.

Вас также могут заинтересовать новости: