В первый день июня периодические дожди прогнозируются в большинстве областей.

В последний день весны и первый день лета в Украине ожидается теплая погода, однако дожди местами будут продолжать идти. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в субботу, 31 мая, максимальная температура воздуха составит +20...+26 градусов. Дожди, местами с грозами, пройдут на западе, востоке Украины, местами в центральных областях и в южной части.

"Среди северных областей дожди вероятны завтра на Житомирщине и Черниговщине. Киевщина и Сумщина - без существенных осадков", - отметила синоптик.

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В воскресенье, 1 июня, периодические дожди прогнозируются в большинстве областей Украины, только северная часть избежит осадков - 1 июня там будет солнечно, рассказала Диденко.

"В Киеве в субботу-воскресенье предполагается, как и повсюду, теплая погода с температурой воздуха +22...+24 градуса. Встреча весны и лета пройдет среди солнечной атмосферы - в столице существенные дожди маловероятны", - сообщила она.

В дальнейшем же, добавила синоптик, будет теплая погода. Хотя во вторник еще будет "кратковременная свежесть до +19 градусов, но уже в четверг, 5 июня, в Киеве ожидается +28+30 градусов".

Погода в Украине: актуальные новости

Как сообщал ранее УНИАН, в последний день весны кратковременные дожди, а местами даже грозы пройдут в восточных областях, на западе и юго-востоке Украины, сообщают синоптики. Ветер будет северо-западный, 5-10 м/с. Ночная температура составит 9°...14°, на юго-востоке страны - до 17°, в западных областях - 6°...11°. Днем в Украине ожидается 20°...25°.

Синоптик Игорь Кибальчич рассказал, будет ли это лето в Украине рекордно жарким. По его словам, июнь ожидается теплый - со среднемесячной температурой в пределах +18...+23°, что на 0,5-1,8° выше нормы. Рекордной жары в июне не предвидится, но повторяемость опасных погодных явлений, таких как сильные ливни, град и шквалы, может быть достаточно высокой, отметил он. Самые жаркие же дни традиционно будут в июле. Наиболее вероятный период с дневной температурой свыше +30° ожидается во второй половине месяца. Согласно прогнозу, в августе жаркая погода предполагается на большей части территории Украины, особенно в первой половине месяца.

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