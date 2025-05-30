Сегодня черешню из местных хозяйств предлагают к продаже по 100-200 грн/кг ($2,41-4,82/кг)

На рынке нашей страны начали продавать местную черешню нового урожая. Об этом сообщают специалисты профильного портала EastFruit.

Таким образом, несмотря на негативные факторы весенних заморозков и неблагоприятных погодных условий, сезон черешни начался вовремя.

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Отметим, что в 2024-м первые поставки черешни на внутренний рынок начались в этот же период. Тогда цены на ягоду стартовали от 50 грн/кг, что вдвое дешевле текущих ценовых уровней.

Сейчас черешню из местных хозяйств предлагают к продаже по 100-200 грн/кг ($2,41-4,82/кг) в зависимости от сорта и объемов поставок. Качество продукции, которую предлагают на рынке, оценивают как относительно невысокое.

Оптовые партии импортной черешни высокого качества стоят гораздо больше - сегодня их реализуют по цене 400-850 грн/кг ($9,70-20,70/кг) в зависимости от сорта и страны, которая выступает производителем.

Отметим, что ранняя черешня обычно не является популярным товаром среди оптовых покупателей, ведь их "отпугивает" мелкий калибр ягод.

"В связи с выходом на рынок черешни большего калибра, большинство садоводов планируют пересматривать цены на ранние сорта в сторону снижения", - добавляют специалисты EastFruit.

Цены на черешню в Украине - динамика

На этой неделе УНИАН сообщил, что цены на черешню в Украине установили десятилетний рекорд. Высокий уровень цен обусловлен заморозками во время цветения косточковых и холодной погодой в этом месяце.

Кое-где цифры были просто "космические". Одна из упаковок, которую заметили в городе Ривне, стоила 162 гривны 76 копеек за десяток ягод.

По словам специалистов, высокие цены обусловлены заморозками, которые имели место во время цветения косточковых. Эксперты прогнозируют, что высокая цена на черешню может продержаться по крайней мере месяц - до того момента, как появится закарпатская ягода.

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