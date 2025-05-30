Силы обороны использовали мобильный ЗРК от разведки до отбития ночной вражеской атаки на Одессу 29 мая.

Новейший реактивный дрон россиян был уничтожен 29 мая ракетой Р-73 из разработанного украинской разведкой мобильного зенитно-ракетного комплекса. Об этом сообщается в Telegram-канале Главного управления разведки Минобороны Украины.

"29 мая 2025 года для отражения ночной вражеской атаки беспилотников в Одесской области был успешно применен разработанный специалистами ГУР МО Украины при поддержке иностранных партнеров мобильный зенитно-ракетный комплекс, оснащенный ракетами Р-73... После обнаружения российского дрона бойцы Сил безопасности и обороны Украины нанесли удар по цели - вражеский новейший реактивный беспилотник, вероятно "дань-м", уничтожен: он упал в Черное море", - информирует ГУР.

Отмечается, что сотрудники украинской военной разведки провели обучение операторов указанной системы ПВО.

Разведка обнародовала видео поражения цели.

Работа ГУР - последние новости

Как сообщал УНИАН, в мае украинская разведка за один день уничтожила два вражеских многоцелевых истребителя Су-30 - над Крымом и вблизи Новороссийска. Тогда эксперты предполагали, что авиацию врага поразили с помощью ракет Р-73.

Однако, глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что российские истребители были сбиты ракетами "воздух-воздух" с инфракрасным наведением AIM-9 Sidewinder, выпущенными с беспилотных катеров Magura-7. Он уточнил, что Magura-7 является вариантом ПВО Magura-5, при этом отказался уточнить разницу между ними.

Magura V5 - украинский многоцелевой морской беспилотник, разработанный для ГУР. Дрон признан самым результативным во время российско-украинской войны. По состоянию на июль 2024 года, благодаря этим дронам нанесено огневого поражения 14 российским кораблям, 8 из которых уничтожено полностью, таким образом, этим дроном было уничтожено больше всего кораблей россиян за время полномасштабной агрессии.

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