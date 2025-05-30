Мотоциклетная рота ВСУ: в FT выяснили, насколько эффективной она может быть на поле боя

Бойцы отмечают, что мотоциклы позволяют быстро менять позиции, но недостаток защиты является значительным недостатком.

В составе 425-го отдельного штурмового полка "Скала" появилась штурмовая мотоциклетная рота, которая стала первой в составе ВСУ. С помощью мотоциклов бойцы могут наносить быстрые удары и исчезать прежде, чем российские беспилотники успеют засечь их.

В Financial Times выяснили, насколько мотоциклетные боевые подразделения могут оказаться эффективными на поле боя. Для этого журналисты пообщались с украинскими военными и экспертами.

Что известно о мотоциклетной роте

Один из бойцов штурмовой мотоциклетной роты заявил, что его полк всегда ищет новые подходы, чтобы быть на шаг впереди противника. В издании же подчеркнули, что у появилось и много критики в адрес этого боевого подразделения, в том числе и среди украинских военных.

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Некоторые военные считают, что использование мотоциклов крайне рискованно и противоречит стремлению Украины сохранить жизни солдат. В издании напомнили, что многие эксперты критиковали мотоциклетные роты РФ, но Киеву и Москве приходится искать новые способы оставаться мобильными на поле боя.

В издании поделились, что на полигоне недалеко от линии фронта на востоке Украины солдаты штурмовой мотоциклетной роты проводят долгие дни, обучаясь действовать парами. Журналисты выяснили, что украинская тактика состоит в том, чтобы один военный управлял мотоциклом, а второй - стрелял.

Журналисты выяснили, что солдаты ездят на мотоциклах Forte Cross 300 Pro. Это внедорожные модели китайского производства, которые имеют высокий дорожный просвет, оснащены бензиновым двигателем и способны развивать скорость до 98 км/ч. Стоимость одного такого мотоцикла составляет всего около 1500 долларов.

"Ты заходишь, поражаешь цель и уходишь, прежде чем они успевают среагировать. Мотоциклы быстрые, легкие и надежные - это все равно что ехать сквозь бурю", - рассказал журналистам один из военных штурмовой мотоциклетной роты.

Солдаты поделились, что их рота уже доказала свою эффективность в реальных боевых действиях. По их словам, скорость, внезапность и способность быстро менять позиции дали положительные результаты как в штурмовых операциях, так и в разведке и прямых столкновениях.

В издании добавили, что успех подразделения привлек внимание других украинских бригад. Поэтому есть вероятность, что в ВСУ может появиться больше мотоциклетных рот.

Критика использования мотоциклов на поле боя

Тем не менее подполковник Богдан Кротевич, который ранее был начальником штаба бригады "Азов", скептически относится к использованию мотоциклов в штурмах. Он отметил, что россияне полагаются на огромный мобилизационный ресурс, который значительно превосходит украинский.

"Покажите мне мотоциклетную штурмовую роту, которая пережила более двух штурмов (и хотя бы половина личного состава осталась в строю) - тогда я признаю, что ошибался... Да, мотоцикл абсолютно нормальное решение, если используется в обороне как метод быстрой маневровой доставки бойца на позицию. Именно так он и используется еще с 2014 года. Но, пожалуйста, начните думать об обороне и создании резервов. Забудьте о штурмах пока не будут выполнены предварительные условия. У нас людей не становится больше, мы не мобилизуем десятками тысяч мигрантов как это делает Россия", написал Кротевич на своей странице в соцсети X.

Один из бойцов штурмовой мотоциклетной роты в разговоре с журналистами упомянул, что бойцам также приходится сталкиваться с минами, пересеченной местностью и ужасной погодой, который могут легко испортить штурмовые операции.

Первая мотоциклетная рота в ВСУ - что известно

Напомним, что в составе 425-го отдельного штурмового полка "Скала" была сформирована первая в Вооруженных Силах Украины штурмовая мотоциклетная рота. Отмечается, что "кавалерия" должна прорываться к вражеским позициям, осуществлять штурмы и оперативно отходить.

Глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко рассказал, что штурмовая мотоциклетная рота отличается от того, что практикуют оккупационные войска РФ. Он подчеркнул, что созданная в Украине рота будет выполнять совершенно другие задачи.

В частности, такие бойцы будут заниматься подвозом боекомплекта и эвакуацией раненых военных. Также Тимочко добавил, что украинские мотоциклетные подразделения предназначены для узких целей, узких задач для минимального риска с максимальным эффектом.

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