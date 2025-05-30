Новый шлем позволит смотреть сквозь броню БМП и даже вести прицельный огонь не высовываясь из укрытия.

Компании Anduril и Meta в рамках партнерства разрабатывают шлем с дополненной реальностью для пехотинцев. Благодаря этой технологии солдаты могут получать полезную информацию прямо во время боя, пишет Defense Express.

Отмечается, что с новым шлемом военные получат перед глазами интерфейс почти как в видеоиграх. Поверх реального изображения будут отображаться отметки союзников и врагов, карта и изображение с дрона. Также будет предусмотрен тепловизионный режим, который позволит смотреть сквозь броню БМП и даже вести прицельный огонь не высовываясь из укрытия.

В издании отметили, что своим партнерством Anduril и Meta подхватывают проект Integrated Visual Augmentation System (IVAS), который столкнулся с задержками. В 2024 году уже начались финальные испытания решения, которое создал Microsoft на базе HoloLens в рамках программы на 22 млрд долларов. Тем не менее технические и программные решения были спорными.

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Теперь же программа IVAS трансформирована Пентагоном в Soldier-Borne Mission Command (SBMC). Это новый конкурс, с новым программно-аппаратным решением, объяснили в издании.

США хотят повысить боевые качества истребителя F-35

Ранее в The War Zone сообщили, что США могут существенно повысить боевые качества истребителя F-35. Планируется перенос некоторых технологий из программы истребителя шестого поколения NGAD.

Руководитель Lockheed Martin Джим Тайклет поделился видением развития F-35 во время конференции Bernstein's Strategic Decisions Conference. Речь фактически идет о создании самолета "переходного" поколения, то есть истребителя поколения 5+.

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