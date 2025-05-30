Конкурс на избрание директора БЭБ заходит в тупик: председатель комиссии отказывается объяснять, как оценивают кандидатов

К Конкурсной комиссии по отбору нового директора Бюро экономической безопасности (БЭБ) растет количество вопросов относительно прозрачности ее работы. Участник конкурса Виктор Дубовик сообщил, что получил официальный отказ в предоставлении информации о собственных оценках и критериях отбора. Ответ с отказом в предоставлении информации он обнародовал в СМИ.

В документе за подписью председателя комиссии Лауры Стефан (Laura Stefan) указано, что "конкурсная комиссия не является субъектом властных полномочий и ее решения не являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, других лиц".

Такой подход, по словам экспертов, ставит под сомнение сам смысл конкурсной процедуры, ведь получается, что комиссия не признает свои решения имеющими юридическую силу - а значит, и вся процедура отбора директора БЭБ теряет легитимность.

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"Это не просто нарушение стандартов прозрачности. Это фактическое признание бессилия органа, который должен был бы гарантировать независимость БЭБ через открытую конкурсную процедуру", - комментирует Виктор Дубовик.

Он отмечает, что такая позиция грубо противоречит Закону Украины "О Бюро экономической безопасности" и Регламенту самой конкурсной комиссии, которая прямо уполномочена проводить конкурс, оценивать кандидатов и утверждать результаты.

Однако, по логике председателя комиссии, ни одно из этих решений не является обязательным, а потому - не подлежит контролю, обжалованию или даже объяснению.

"Это подрывает не только доверие к конкурсу, но и к системе отбора руководства государственных органов в целом. Это отказ от ответственности под прикрытием юридических формулировок", - резюмирует Дубовик.

Ранее он сообщил, что рейтинг кандидатов резко изменился после того как оценивание комиссии от автоматической проверки тестов перешло в ручной режим - на первое место с седьмого резко переместился кандидат Александр Скомаров из НАБУ. Он известен тем, что пытался спасти от ареста родную сестру, которая проходила как подозреваемая по делу Бюро.