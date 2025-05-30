Решение Вашигтона вызвал панику среди управляющих трастами.

Лихтенштейн рассматривает возможность ужесточения контроля над десятками связанных с Россией трастов. Управляющие от них отказались из-за санкций Вашингтона в отношеннии российских олигархов.

Издание Reuters со ссылкой на источники сообщило, что массовые отставки директоров поставили десятки трастов, которые были связаны с олигархами, включая Владимира Потанина и давнего союзника Владимира Путина Геннадия Тимченко, в неопределенное положение, фактически заморозив значительную часть российских денег.

Трасты являются стержнем состояний, включая яхты или недвижимость, разбросанных по всему миру. Приостановка их деятельности делает эту собственность недоступной, что является еще одним потенциальным рычагом давления на РФ на фоне попыток президента США Дональда Трампа заключить мирное соглашение.

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Представитель правительства Лихтенштейна заявил, что пострадали 475 трастов, хотя добавил, что не все из них были связаны с россиянами или лицами, подпадающими под санкции. По его словам, министерство юстиции страны стремится назначить новых управляющих для 350 трастов, в то время как 40 трастов ликвидируются, а попытки назначить ликвидатора для еще 85 трастов оказались безуспешными.

Данная ситуация наносит удар по трастовой индустрии, которая является важной опорой финансового центра Лихтенштейна, объем которого составляет примерно 930 миллиардов долларов и который является основой экономики страны.

По словам чиновника, местные банки также пострадали. Они особенно уязвимы, поскольку США имеют право ограничить их деятельность, перекрыв доступ к доллару, что грозит серьезным кризисом.

Правительство изучает варианты централизации управления заброшенными трастами под своим контролем и ужесточения надзора за ними. Представитель правительства Лихтенштейна также заявил, что власти находятся в контакте со международными коллегами и что никакие трастовые активы не будут переданы лицам, попавшим под санкции.

Доход российских олиграхов во время войны

Российские олигархи получили миллиарды долларов дивидендов на фоне ослабления экономической неопределенности из-за войны. Многие из них имеют тесные связи с Владимиром Путиным, а некоторые даже попали под санкции.

Кроме того, российские олигархи продолжают зарабатывать в Европе несмотря на ограничения. Санкционное законодательство имеет лазейку, позволяющую финансировать военную машину РФ.

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