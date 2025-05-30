Азаров теперь является доктором геолого-минералогических наук.

Беглого бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова избрали академиком Российской академии наук. Об этом пишет "Медуза".

Отмечается, что Азаров теперь является доктором геолого-минералогических наук. Его избрали академиком по отделению наук о Земле, по специальности "горные науки".

В сообществе ученых T-invariant подчеркнули, что избрание Азарова является прецедентом. Академиком Российской академии наук впервые стал человек с нулевым индексом Хирша (показатель, который рассчитывается на основании количества публикаций и их цитирований в других научных работах).

Видео дня

Кандидатуру Азарова поддержали 527 академиков. Еще 14 человек выступили против, а 15 - воздержались.

Азарову объявлены подозрения в Украине - что известно

Напомним, что в 2023 году бывшему премьер-министру Николаю Азарову, который скрывается от правосудия за пределами Украины и активно сотрудничает с российскими спецслужбами, объявили подозрения еще по четырем статьям. В СБУ отметили, что он выполняет указания российских спецслужб о проведении подрывной деятельности против Украины, распространяет нарративы Кремля в комментариях российским пропагандистам, в том числе в эфирах ток-шоу.

Ранее было закончено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича и экс-премьера Азарова за подписание "Харьковских соглашений" в пользу России в 2010 году.

Вас также могут заинтересовать новости: