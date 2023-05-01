В Южно-Африканской республике отметили, что им придется выполнить ордер Международного уголовного суда и арестовать Путина, если он приедет в страну.

Власти Южной Африки попросили российского диктатора Владимира Путина не приезжать на саммит BRICS, который запланирован в Йоханнесбурге на август, а принять участие по видеосвязи.

Как пишет Sunday Times со ссылкой на южнофариканских чиновников, ЮАР придется выполнить ордер Международного уголовного суда и арестовать Путина, если он приедет в страну.

"У нас нет варианта не арестовывать Путина. Если он сюда приедет, нам придется его арестовать", - сказал чиновник.

Видео дня

Издание отмечает, что на прошлой неделе президент ЮАР Сирил Рамапоса создал специальный правительственный комитет во главе с вице-президентом страны, который должен изучить возможные варианты в связи с выдачей ордера на арест Путина.

По словами источника Sunday Times, комитету не удастся найти других вариантов, кроме как участия Путина в саммите BRICS по видеосвязи.

"Единственный вариант, который у нас есть - это подключиться через Teams или Zoom из Москвы", - сказал правительственный чиновник.

Сейчас ЮАР ведет переговоры об этом с российским руководством.

Sunday Times пишет, что Южно-Африканская республика отказалась поддержать санкции против России или осудить ее агрессию в Украине. Однако выдача Международным уголовным судом ордера на арест Путина по обвинению в насильственной депортации украинских детей с оккупированной Россией территории, поставила правящую партию ЮАР в неловкое положение.

Южно-Африканская республика входит в число стран, подписавших Римский статут, что обязывает ее исполнять решения МУС. После выдачи ордера ЮАР обратилась за юридическими консультациями по поводу своих обязательств арестовать Путина.

Ордер МУС на арест Путина

Российского военного преступника Владимира Путина пригласили принять участие в саммит глав пяти стран с развивающейся экономикой - Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки (BRICS).

В марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина по подозрению в совершении военных преступлений в Украине. Это означает, что 123 государства мира, в том числе ЮАР, должны арестовать Путина по прибытии.

Ранее ЮАР уже проигнорировала решение МУС об аресте топ-политика. В 2015 году ЮАР отказалась исполнить ордер МУС на арест тогдашнего президента Судана Омара аль-Башира, когда он присутствовал на саммите Африканского союза в стране. Бывший президент ЮАР Джейкоб Зума предложил выйти из МУС в 2016 году, но позже от этого плана отказались.

На прошлой неделе нынешний президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что возглавляемая им правящая партия Африканский национальный конгресс приняла решение о выходе страны из Международного уголовного суда. Однако уже вскоре администрация президента ЮАР заявила, что лидер страны "совершил ошибку" в заявлении по поводу МУС. Там заявили, что Рамафоса неправильно высказался, и что, на самом деле, страна не планирует выходить из МУС и отказываться от обязательств, которые должна выполнять, согласно "Римскому уставу".

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