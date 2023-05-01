ЮАР не хочет видеть Путина лично на саммите BRICS, чтобы не пришлось его арестовывать / фото REUTERS

Власти Южной Африки попросили российского диктатора Владимира Путина не приезжать на саммит BRICS, который запланирован в Йоханнесбурге на август, а принять участие по видеосвязи.

Как пишет Sunday Times со ссылкой на южнофариканских чиновников, ЮАР придется выполнить ордер Международного уголовного суда и арестовать Путина, если он приедет в страну.

"У нас нет варианта не арестовывать Путина. Если он сюда приедет, нам придется его арестовать", - сказал чиновник.

Видео дня

Издание отмечает, что на прошлой неделе президент ЮАР Сирил Рамапоса создал специальный правительственный комитет во главе с вице-президентом страны, который должен изучить возможные варианты в связи с выдачей ордера на арест Путина.

По словами источника Sunday Times, комитету не удастся найти других вариантов, кроме как участия Путина в саммите BRICS по видеосвязи.

"Единственный вариант, который у нас есть - это подключиться через Teams или Zoom из Москвы", - сказал правительственный чиновник.

Сейчас ЮАР ведет переговоры об этом с российским руководством.

Sunday Times пишет, что Южно-Африканская республика отказалась поддержать санкции против России или осудить ее агрессию в Украине. Однако выдача Международным уголовным судом ордера на арест Путина по обвинению в насильственной депортации украинских детей с оккупированной Россией территории, поставила правящую партию ЮАР в неловкое положение.

Южно-Африканская республика входит в число стран, подписавших Римский статут, что обязывает ее исполнять решения МУС. После выдачи ордера ЮАР обратилась за юридическими консультациями по поводу своих обязательств арестовать Путина.

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Ордер МУС на арест Путина

Российского военного преступника Владимира Путина пригласили принять участие в саммит глав пяти стран с развивающейся экономикой - Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки (BRICS).

В марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина по подозрению в совершении военных преступлений в Украине. Это означает, что 123 государства мира, в том числе ЮАР, должны арестовать Путина по прибытии.

Ранее ЮАР уже проигнорировала решение МУС об аресте топ-политика. В 2015 году ЮАР отказалась исполнить ордер МУС на арест тогдашнего президента Судана Омара аль-Башира, когда он присутствовал на саммите Африканского союза в стране. Бывший президент ЮАР Джейкоб Зума предложил выйти из МУС в 2016 году, но позже от этого плана отказались.

На прошлой неделе нынешний президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что возглавляемая им правящая партия Африканский национальный конгресс приняла решение о выходе страны из Международного уголовного суда. Однако уже вскоре администрация президента ЮАР заявила, что лидер страны "совершил ошибку" в заявлении по поводу МУС. Там заявили, что Рамафоса неправильно высказался, и что, на самом деле, страна не планирует выходить из МУС и отказываться от обязательств, которые должна выполнять, согласно "Римскому уставу".

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