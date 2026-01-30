Переговоры между Украиной и РФ вряд ли состоятся в воскресенье, – Зеленский

Причина в конфликте между США и Ираном.

Трехсторонняя встреча между Украиной, РФ и США, запланированная на воскресенье, 1 февраля, вряд ли состоится в этот день. Об этом во время беседы с журналистами заявил президент Владимир Зеленский.

"Я не знаю, когда будет следующая встреча. Должна была быть в воскресенье. Договорились, что встреча будет в Абу-Даби. Но может быть изменена дата или место. Потому что, на наш взгляд, что-то происходит в ситуации с Америкой и Ираном. И эти вещи, наверное, могут повлиять на дату", - заявил Зеленский.

Он также подчеркнул, что важно, чтобы в составе делегаций, участвующих в переговорах, не было изменений, поскольку это может повлиять на эффективность работы.

"Для нас очень важно, чтобы все были на встрече, с кем договаривались, потому что все ожидают фидбек", – подчеркнул президент.

Сложные вопросы переговоров

Зеленский отметил, что самыми сложными в переговорах с РФ остаются два вопроса – Донецкой области и контроля над ЗАЭС. По его словам, Украина готова к компромиссам, которые ведут к реальному окончанию войны. Однако они не могут быть связаны с изменением территориальной целостности Украины.

"Американская сторона понимает это и говорит, что есть компромиссное решение по свободной экономической зоне. Вопрос контроля той или иной территории, даже свободной экономической зоны, должен быть также справедливым. А именно: контроль Украиной тех территорий, которые мы контролируем. Это наше видение, о котором было впервые заявлено в Абу-Даби в трехстороннем формате", – заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что "наименее проблемным" вариантом для Украины в этом вопросе сейчас может быть формула – "стоим, где стоим". В то же время президент добавил, что любые окончательные решения в переговорах будут приниматься только на уровне лидеров.

Мирные переговоры: важные новости

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что на переговорах между Украиной и РФ ключевым разногласием остается вопрос Донецкой области. По его словам, решение этого вопроса будет чрезвычайно трудным.

Между тем министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, комментируя встречу в Абу-Даби, заявил, что во время переговоров не было псевдоисторических лекций от представителей Кремля, а разговоры были очень сфокусированными. Также он отметил качественное изменение состава российской делегации.

