На Титане можно ходить без скафандра: почему человек там все равно не выживет

На поверхности Титана атмосферное давление примерно на 60% выше, чем на Земле, так что герметичный скафандр не нужен.

Спутник Сатурна Титан – единственный космический объект, на который можно ступить без скафандра, хотя человек там все равно не выживет из-за жуткого холода и токсичного воздуха.

Как объясняет spacedaily.com, все дело в уникальной атмосфере Титана, а также в ошибочном представлении о том, для чего скафандр предназначен в первую очередь.

Большинство людей воспринимают скафандр как источник воздуха, однако главная задача скафандра заключается в поддержании давления в организме. Скафандр – это, по сути, герметичный пузырь, удерживающий ваше тело вместе. Без него в вакууме космоса или в разреженном воздухе газы быстро расширялись бы, и вода в открытых тканях начнет испаряться.

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Однако Титан является необычным исключением. На самом большом спутнике Сатурна герметичный пузырь вам вообще не понадобится.

Что представляет собой атмосфера Титана

На поверхности Титана атмосферное давление примерно на 60% выше, чем на Земле. Именно этот факт устраняет необходимость в скафандре - вашему телу не придётся бороться с вакуумом.

При этом гравитация на поверхности Титана составляет всего около 14% от земной - как любят отмечать некоторые ученые, можно было бы прикрепить крылья и взмахнуть ими, чтобы взлететь в воздух.

Однако на этом гостеприимство Титана заканчивается.

Первое – это холод. Температура поверхности Титана составляет около минус 179 градусов Цельсия. Здесь настолько холодно, что водяной лед ведет себя как камень и образует основу спутника. Антарктида никогда не была так холодна.

Сам воздух также смертелен. Атмосфера Титана преимущественно состоит из азота, а большую часть остального объема занимает метан, и в ней практически нет кислорода, которым можно было бы дышать.

Поэтому на Титане вам хоть и не понадобится никакого скафандра, но тяжелую защиту от холода и воздух для дыхания придется брать с собой.

Ранее УНИАН рассказывал, как у Сатурна внезапно резко выросло количество спутников. Еще несколько лет назад их было 83 но затем астрономы присмотрелись внимательнее, начали находить их десятками за раз, и к 2026 году счёт достиг 285. Теперь у Сатурна почти втрое больше подтверждённых спутников, чем у Юпитера.

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