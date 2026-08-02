Оккупанты продвинулись в районе Константиновки и в Запорожской области, - DeepState

Кроме того, россиянам удалось продвинуться в районе одного из населенных пунктов в Запорожской области.

Российские оккупанты продвинулись вблизи Константиновки в Донецкой области и в районе Железнодорожного в Запорожской области.

Об этом сообщил аналитический проект DeepState. "Враг продвинулся вблизи Константиновки и в Железнодорожном", – говорится в сообщении.

Ситуация в Константиновке

Константиновка остается одним из ключевых узлов обороны Украины в Донецкой области и подвергается постоянным российским ударам.

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В последние месяцы войска РФ усилили давление на город, пытаясь продвинуться к нему с нескольких направлений. По данным украинских военных и западных журналистов, россияне активно применяют авиабомбы, артиллерию и беспилотники, из-за чего значительная часть городской застройки подверглась разрушениям, а большая часть гражданского населения была эвакуирована.

Таким образом, Константиновка фактически стала прифронтовым городом, где ситуация стремительно ухудшалась на протяжении последнего года.

В конце июля военные рассказали, что на самом деле сейчас происходит в Константиновке. Они отметили, что россияне постоянно пытаются штурмовать как украинскую пехоту, так и отдельные позиции в Константиновке.

При этом аналитик BILD объяснил, что происходит в Константиновке, и предположил, что РФ может захватить город уже в этом году.

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