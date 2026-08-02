Нужно перетащить две спички и исправить уравнение: ответ не так очевиден

Только один из 10 решает єту головломку с первого раза.

Головоломки со спичками кажутся детской забавой, однако могут бросить вызов даже самым опытным взрослым. Поробуйте свои силы в новой головоломке от УНИАН – это задание могут решить только люди с IQ выше среднего.

Такие задания будут интересны для всей семьи и очень полезны детям, поскольку тренируют их внимательность и логику.

Ниже на картинке представлено уравнение из спичек 3 + 3 = 8. Оно совершенно не имеет смысла, и вам нужно это исправить. Вам необходимо передвинуть две спички, чтобы устранить ошибку – ничего убирать и добавлять нельзя.

Видео дня

У вас будет 10 секунд, чтобы терпеливо обдумать и внимательно проанализировать эту задачу. Если вы готовы, то засекайте время и приступайте к решению.

В этой головоломке вы можете вспомнить уроки математики из школы и потренировать логику. Однако не думайте, что, если задание выглядит как детская игра, то его легко решить. На самом деле, только 10% людей с развитым интеллектом успешно справляются с заданием.

Вам необходимо четко и быстро проанализировать каждое возможное решение. Особое внимание обращайте на ключевые части чисел – те, которые легко изменить, добавив или убрав одну спичку и получить новое число.

Не бойтесь экспериментировать, при этом не суетитесь и сохраняйте спокойствие. Холодный рассудок помогает эффективнее справляться с заданиями.

Такие задания тренируют не только логику и внимательность, но и стрессоустойчивость и умение принимать решения быстро. Это очень полезные качества на работе.

Вы смогли найти правильное решение? Ниже показано, что нужно сделать, чтобы исправить уравнение.

Первую спичку нужно убрать из знака "+" и переместить ее к цифре 3, превратив ее в 9. Вторую спичку нужно переместить с центральной перегородки в цифре 8 к другой цифре 3, превратив ее тоже в 9. Таким образом, уравнение будет выглядеть так: 9 - 9 = 0.

Ели вам понравилось это занятие, попробуйте решить другие наши головоломки. Например вот в этом задании тоже нужно переместить две спички, чтобы исправить уравнение, но оно немного сложнее.

Вас также могут заинтересовать новости: