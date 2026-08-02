В Испании много домов без кондиционеров: как там охлаждают жилье в жару

Испанцы используют методы, не требующие современных технологий, но при этом очень эффективные.

Постоянная борьба организма с жарой приводит к состоянию, когда к концу дня чувствуешь себя истощенным. Включить кондиционер – это лучший вариант спасения от жары, но он доступен не везде, и не все хорошо переносят холодный воздух. Однако есть способы охладиться и без кондиционера, и отличным примером являются дома в Испании, пишет femcafe.hu.

В большинстве регионов Испании жара как минимум такая же сильная, как в южной Италии или Греции, но при этом во многих домах нет кондиционеров. Испанцы для охлаждения своих домов используют методы, не требующие современных технологий, но при этом очень эффективные.

Защита от солнца. Прежде всего, это ставни или плотные шторы, которые полностью опускаются днём. Цель состоит не в том, чтобы сделать дом тёмным, а в том, чтобы предотвратить нагревание стен и полов солнцем. Правильное затенение может снизить внутреннюю температуру на несколько градусов.

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Проветривание в правильное время. Ранним утром, когда воздух ещё прохладный, испанцы открывают все окна и позволяют холодному воздуху циркулировать по квартире. Как только восходит солнце и температура начинает повышаться, окна закрывают, герметизируя квартиру от жары.

Мокрые полотенца и вентиляторы. Кроме того, испанцы используют легкое, светлое постельное белье. В квартирах часто можно найти смоченные холодной водой полотенца, которые используются для охлаждения тела или запястий. Широко распространено также использование вентиляторов, но не самих по себе, а с миской холодной воды или льда, поставленной перед ними, чтобы охладить воздух.

Правильный режим. Испанцы также адаптируют свой распорядок дня к жаре. Днем, когда температура самая высокая, они меньше двигаются и остаются дома. Они планируют физическую активность на утро или вечер, когда воздух прохладнее. Такая адаптация полезна с физиологической точки зрения, поскольку организм не подвергается излишней нагрузке в самый жаркий период.

Ранее эксперты назвали ошибку при использовании кондиционера в жару, которая может обойтись в кругленькую сумму.

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