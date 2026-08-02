Россияне собирают уцелевшие украинские дроны и готовят их для будущих провокаций, - Флэш

Ошибочно полагать, что "загадочные БПЛА над Европой" – это российские "Суперкамы" и "Орланы".

Российские оккупанты собирают уцелевшие украинские беспилотники, а затем готовят их для будущих провокаций.

Об этом в Telegram-канале написал Сергей (Флэш) Бескрестнов, специалист по радиотехнологиям и советник президента Украины. Он отметил, что журналисты "Милитарного" озвучили версию, согласно которой россияне используют украинские БПЛА для своих задач.

"Могу точно сказать, что противник собирает наши уцелевшие беспилотники, ремонтирует их и готовит для будущих провокаций. Неужели кто-то считает, что загадочные БПЛА над Европой были (и будут) "Суперками" и "Орланами" со звездами на крыльях?", – написал Флэш.

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Бескрестнов подчеркнул важность того, чтобы мировое сообщество все это понимало. "Современная гибридная война именно так и происходит", – добавил он.

Реакция Польши на российскую ракету

Как сообщалось, падение российской крылатой ракеты Х-101 в Польше вызвало неожиданную реакцию польского общества. Так, часть интернет-пользователей, придерживающихся антиукраинских настроений, начала распространять теорию о том, что якобы именно украинцы запустили ракету в сторону Польши, чтобы втянуть поляков в войну.

В то же время польское следствие считает основной версией то, что на территории Польши упала именно российская крылатая ракета Х-101. И если этот вывод подтвердится, то сомнений относительно её происхождения не останется, ведь Украина не имеет возможности применять такое вооружение.

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