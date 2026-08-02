4 диетологов спросили, какой ужин лучше всего подходит для снижения давления: все дали один и тот же ответ

Диетолог Лори Райт пояснил, что питание имеет большое значение, поскольку на наше артериальное давление сильно влияют минералы, натрий и клетчатка, которые мы потребляем ежедневно.

Будем откровенны: вы, наверное, слышали, что питание имеет большое значение для здоровья сердца. Часто речь идет о том, чего не следует есть – например, насыщенных жиров и продуктов с высоким содержанием сахара, пишет Parade.

Диетологи, работающие с пациентами с сердечно-сосудистыми заболеваниями и гипертонией, утверждают, что на самом деле питание имеет огромное значение.

"Питание имеет огромное значение, поскольку на наше артериальное давление сильно влияют минералы, натрий и клетчатка, которые мы потребляем ежедневно, а также виды жиров, которые мы регулярно употребляем. Натрий может удерживать лишнюю жидкость в кровотоке, повышая давление внутри сосудов. Впоследствии это избыточное давление заставляет сердце работать интенсивнее и увеличивает риск сердечных заболеваний, инсульта и заболеваний почек", – отметила диетолог Лори Райт.

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По этой причине Американская ассоциация сердца рекомендует ограничить потребление соли до 2 300 мг в день, а в идеале – до 1 500 мг.

Райт отмечает, что диета DASH – отличный вариант, если вы хотите стабилизировать артериальное давление с помощью питания.

"Она делает акцент на овощах, фруктах, цельнозерновых продуктах, бобовых, орехах, нежирных молочных продуктах, рыбе и птице, а также ограничивает потребление натрия, добавленного сахара и насыщенных жиров", – пояснила диетолог.

Издание отмечает, что, к сожалению, многие блюда не способствуют нормализации артериального давления, в значительной степени из-за того, что они содержат слишком много соли.

"Американцы стремятся к удобству во время ужина, поэтому часто употребляют переработанные продукты, такие как готовые мясные блюда, лапша или рис в коробках, консервированные овощи или приправы, которые могут добавлять значительное количество лишней соли", – рассказала диетолог Джулия Зумпано.

Она добавила, что другие способы сэкономить время – такие как замороженные готовые блюда и меню ресторанов с обслуживанием в автомобиле – также содержат большое количество соли.

Однако, как отмечается в статье, можно приготовить простой ужин, который будет способствовать нормализации артериального давления.

Чтобы помочь в этом, дипломированные диетологи делятся своим любимым рецептом ужина для снижения артериального давления и советами, как сделать его полезным для сердца.

По мнению четырёх экспертов по питанию, лучший ужин для снижения артериального давления – это тарелка с лососем, шпинатом и бататом. Такое блюдо содержит полезные жиры, витамины и минералы, которые способствуют регулированию артериального давления.

"Я называю шпинат, лосось и батат "трио для здоровья сердца"", – поделился Райт.

Официальный представитель Национальной академии питания и диетологии Элизабет Клингбейл добавила, что шпинат и батат – это овощи, богатые клетчаткой и калием, а лосось – источник белка, богатый полезными ненасыщенными жирами.

"Эти продукты можно готовить с минимальным количеством соли, и они все равно останутся очень вкусными", – отметила она.

Зумпано добавила, что, несмотря на высокую пищевую ценность, шпинат, лосось и батат не требуют много времени на приготовление. В частности, ужин можно приготовить менее чем за 30 минут.

Конечно, способ приготовления все же имеет значение, и даже такой ужин может негативно сказаться на вашем артериальном давлении.

"Вместо того чтобы жарить лосось, лучше запекайте его, готовьте на гриле или в фритюрнице с воздушным охлаждением. Приправьте его чесноком, лимоном, зеленью, паприкой, перцем, уксусом или смесями приправ без соли или с минимальным содержанием соли", – посоветовала диетолог Джоанна Кац.

Она также советует выбирать свежий или замороженный шпинат без соленых соусов, а также запекать или готовить на гриле батат. Избегайте добавления большого количества масла, соли или бекона.

Издание объясняет, что лосось, шпинат и батат в сочетании помогают поддерживать нормальное артериальное давление как сразу, так и в долгосрочной перспективе.

"Лосось – один из лучших продуктов для здоровья сердца, поскольку он богат омега-3 жирными кислотами. Это превосходный источник высококачественного белка, калия, селена и витамина D", – подчеркнула Зумпано.

По её словам, уже через несколько недель регулярного употребления этого блюда омега-3 из лосося помогут расслабить сосуды и улучшить кровообращение. Вы также можете заметить улучшение состояния при воспалительных процессах и снижение уровня триглицеридов – жиров в крови, связанных с сердечными заболеваниями.

Другие советы по питанию вечером

Ранее УНИАН сообщал, что диетологи поделились советами, как определить лучшее время для ужина.

Также мы писали, что диетолог посоветовала, какой напиток пить вечером для поддержания нормального уровня сахара в крови.

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