Владельцам Android рассказали, как освободить до 6 ГБ памяти без удаления приложений

Речь идет о функции архивации приложений, которая доступна на устройствах с Android 15 и новее.

Когда на смартфоне заканчивается свободная память, пользователи Android обычно удаляют редко используемые приложения. Но эксперты советуют более удобный способ – архивирование приложений.

Журналист MakeUseOf решил проверить эту функцию на своем Pixel 10 Pro. Вместо удаления 20 приложений, которыми он пользовался время от времени, он отправил их "в архив". В результате удалось освободить 6 ГБ встроенной памяти, ничего не удаляя.

Главное преимущество архивирования в том, что Android удаляет большую часть файлов приложения, но сохраняет пользовательские данные, настройки и логин. Поэтому после восстановления не придется заново входить в аккаунт или настраивать программу с нуля.

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Единственный нюанс – для восстановления архивированного приложения потребуется подключение к интернету, поскольку смартфону нужно заново загрузить отсутствующие файлы из Google Play. По этой причине приложения, которые могут вдруг понадобиться вдали от сети, лучше восстановить заранее.

Как архивировать приложение на Android

откройте "Настройки";

перейдите в раздел "Приложения";

выберите пункт "Все приложения";

откройте нужное приложение и нажмите кнопку "Архивировать" (Archive), расположенную рядом с пунктами удаления и принудительной остановки;

Повторите процедуру для остальных редко используемых программ.

Стоит учитывать, что архивировать можно не все приложения. Для системных программ и части предустановленного ПО эта возможность недоступна – по крайней мере стандартным способом.

Если не хочется делать это вручную, функцию можно автоматизировать. Для этого откройте Google Play, нажмите на значок профиля, перейдите в "Настройки" → "Общие" и включите опцию "Автоматически архивировать приложения".

После этого Android самостоятельно будет определять программы, которыми вы давно не пользовались, и архивировать их при нехватке памяти. Это позволит устанавливать новые приложения без необходимости удалять старые.

Ранее эксперты назвали шесть приложений, которые можно смело удалить с Android-смартфона. Сегодня многие сторонние приложения просто дублируют функции системы, занимая память, расходуя заряд и иногда создавая риски для приватности.

Также пользователям рассказывали о 4 настройках, которые важно изменить сразу после покупки нового Android-смартфона.

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