Владельцам Android рассказали, как освободить до 6 ГБ памяти без удаления приложений

Когда на смартфоне заканчивается свободная память, пользователи Android обычно удаляют редко используемые приложения. Но эксперты советуют более удобный способ – архивирование приложений.
Журналист MakeUseOf решил проверить эту функцию на своем Pixel 10 Pro. Вместо удаления 20 приложений, которыми он пользовался время от времени, он отправил их "в архив". В результате удалось освободить 6 ГБ встроенной памяти, ничего не удаляя.
Главное преимущество архивирования в том, что Android удаляет большую часть файлов приложения, но сохраняет пользовательские данные, настройки и логин. Поэтому после восстановления не придется заново входить в аккаунт или настраивать программу с нуля.
Единственный нюанс – для восстановления архивированного приложения потребуется подключение к интернету, поскольку смартфону нужно заново загрузить отсутствующие файлы из Google Play. По этой причине приложения, которые могут вдруг понадобиться вдали от сети, лучше восстановить заранее.
Как архивировать приложение на Android
- откройте "Настройки";
- перейдите в раздел "Приложения";
- выберите пункт "Все приложения";
откройте нужное приложение и нажмите кнопку "Архивировать" (Archive), расположенную рядом с пунктами удаления и принудительной остановки;
Повторите процедуру для остальных редко используемых программ.
Стоит учитывать, что архивировать можно не все приложения. Для системных программ и части предустановленного ПО эта возможность недоступна – по крайней мере стандартным способом.
Если не хочется делать это вручную, функцию можно автоматизировать. Для этого откройте Google Play, нажмите на значок профиля, перейдите в "Настройки" → "Общие" и включите опцию "Автоматически архивировать приложения".
После этого Android самостоятельно будет определять программы, которыми вы давно не пользовались, и архивировать их при нехватке памяти. Это позволит устанавливать новые приложения без необходимости удалять старые.
Ранее эксперты назвали шесть приложений, которые можно смело удалить с Android-смартфона. Сегодня многие сторонние приложения просто дублируют функции системы, занимая память, расходуя заряд и иногда создавая риски для приватности.
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