Транспортировали по железной дороге: в РФ 'засветили' модернизированный танк Т-80БВМ

Пока неизвестно, куда именно перевозили танк и какому подразделению его должны были передать.

В России во время транспортировки по железной дороге был замечен модернизированный танк Т-80БВМ. Как сообщает The Defence Blog со ссылкой на скриншот, распространяемый в социальных сетях, боевая машина получила доработанную противодроновую конструкцию и обновленный комплект бортовой бронезащиты.

Как отмечается в материале, танк, вероятно, оснащен новым противодроновым экраном, установленным на башне. Речь идет о конструкции из проволочной сетки или решетчатой брони, которую военные прозвали "мангалом". Она предназначена для подрыва кумулятивных боевых частей FPV-дронов и баражирующих боеприпасов до того, как они смогут пробить более тонкую верхнюю броню танка.

"На снимке также видна обновленная система динамической защиты вдоль бортовых экранов и башни танка – защитный слой из небольших бронированных блоков, которые при ударе детонируют наружу, уничтожая летящий противотанковый снаряд до того, как он достигнет основной брони машины", – отмечают аналитики.

Видео дня

В то же время по одной фотографии невозможно определить, куда именно транспортировали танк и какому подразделению его должны были передать. Также скриншот не позволяет подтвердить место и время съемки видео, кроме того, что в посте упоминается июль 2026 года.

Появление таких конструкций, как подчеркивают в издании, связано с изменением характера боевых действий, в которых беспилотники стали одной из основных угроз для бронетехники. Российские производители танков начали дополнительно усиливать защиту машин с помощью противодроновых экранов и динамической брони после активного применения дронов на поле боя.

Что известно о танке

Т-80БВМ – это модернизированная версия основного боевого танка Т-80БВ советской разработки. Впервые он был публично продемонстрирован во время российских военных учений "Запад" в 2017 году, а в следующем году поступил на вооружение Сухопутных войск РФ.

Танк оснащен газотурбинным двигателем, который обеспечивает заметно лучшую мобильность на различных типах местности по сравнению с дизельными модификациями Т-72. Базовый комплекс защиты Т-80БВМ предусматривает замену устаревшей динамической защиты "Контакт-1", установленной на ранних Т-80БВ, на комплекс "Реликт" – динамическую защиту нового поколения, эффективную против кумулятивных боеприпасов и кинетических снарядов. Он прикрывает значительную часть бортовых экранов, лобовую часть корпуса и переднюю проекцию башни.

По данным The National Interest, который ссылается на нидерландскую группу открытой разведки Oryx, украинские военные с 2022 года захватили 35 российских танков Т-80БВМ. Некоторые из них были оснащены большими противодроновыми экранами. В то же время такие конструкции имеют недостатки: из-за дополнительной массы они могут ограничивать обзор экипажа и подвижность башни.

Модернизация танка Т-80 россиянами

Ранее портал Defense Express обратил внимание на представленный россиянами новый вариант танка Т-80. Как отмечалось, он предусматривает установку башни от Т-80УД на шасси Т-80Б/БВ/У.

По мнению специалистов, появление условного Т-80-УЕ-1 2.0 свидетельствует о том, что РФ нашла способ использовать машины с харьковскими двигателями, которые она не в состоянии ремонтировать.

Отмечалось, что российская промышленность не только создала гибрид, но и провела его модернизацию. Внесенные изменения практически не отличаются от стандартного пакета усиления защиты и других усовершенствований, характерных для Т-80БВМ.

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