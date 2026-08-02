'Вытащили все, что могли': эксперт прокомментировал ночную атаку на Киев

Романенко предполагает, что российские военные могли использовать запасы ракет, хранившиеся на отдаленных базах.

Россия, воспользовавшись дефицитом ракет-перехватчиков Patriot в Украине, могла задействовать значительную часть запасов баллистического оружия, в частности перебросить боеприпасы для стратегической авиации с Дальнего Востока. Об этом рассказал авиационный эксперт Валерий Романенко, пишет "Эспресо".

По его словам, после предыдущей атаки 30 июля, когда Россия применила девять баллистических ракет, в ночь на 1 августа противник значительно увеличил интенсивность ракетных пусков.

"Россияне вытащили все, что могли. Предыдущий обстрел 30 июля - там было всего девять баллистических ракет. А сегодня летела исключительно баллистика", - отметил эксперт.

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Романенко предполагает, что российские военные могли использовать запасы ракет, хранившиеся на отдаленных базах. В частности, он обратил внимание на появление стратегических бомбардировщиков Ту-160, прибывших с Дальнего Востока.

"По-видимому, они оттуда перевезли тот запас ракет, который должен был находиться на самолетах той второй дивизии дальней авиации", - сказал он.

По его словам, особенно сложной остается ситуация с баллистическими ракетами. Согласно приведенным им данным, из 27 баллистических ракет, летевших на Киев, удалось перехватить лишь одну. Аналитик добавил:

"Не хотел употреблять это слово, но если уж развивать эту мысль, то сегодня, по сути, это был расстрел".

Романенко считает, что такая ситуация не обязательно продлится долго. По его словам, Украина ожидает поставки дополнительных ракет для Patriot.

Он отметил, что российская сторона активно ведет разведку и пытается определить моменты, когда украинская противовоздушная оборона имеет ограниченные возможности для перехвата баллистических целей.

Атака на Киев 1 августа

Ранее эксперт Александр Мусиенко заявил, что с точки зрения воздушных ударов Киев стал прифронтовым городом, до которого РФ может дотягиваться ракетами из комплексов ПВО С-400.

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