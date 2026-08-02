В Одесской области сотни редких фламинго не могут найти место для гнездования, – эколог

Птицы обитают на территории, закрытой для посещения.

В Одесской области, в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" редкие розовые фламинго не смогли найти спокойное место для гнездования и сейчас держатся в недоступной зоне. Об этом рассказал доктор биологических наук, начальник научно-исследовательского отдела нацпарка Иван Русев.

"Сейчас уже 2 августа, а розовые фламинго в 2026 военном году, как и в 2022, 2024, 2025 годах, не смогли найти спокойное место для гнездования в Национальном природном парке "Тузловские лиманы". Они пугаются шумов войны", – констатировал ученый.

По его словам, общее количество птиц в национальном парке сейчас составляет несколько сотен особей, и они держатся преимущественно в малодоступной заповедной зоне, закрытой для посещения. Как отметил Русев, увидеть фламинго можно будет после окончания войны.

На видео, которое обнародовал ученый, удивительные розовые "фениксы" передвигаются по мелководью. Очевидно, их удалось запечатлеть с помощью фотоловушки или мощной техники издалека.

История "одесских" фламинго

В 2023 году розовые фламинго впервые гнездились на территории "Тузловских лиманов", что на юге Одесской области. Тогда они вывели 200 птенцов. В 2024 году гнездование оказалось неудачным – четыре сотни гнезд были разрушены в результате войны – птенцов не было. В прошлом году фламинго снова пытались гнездиться в Одесской области – формировали на разных лиманах колонии, но из-за действий российских оккупантов птицы вновь не смогли успешно вывести птенцов.

Весной 2026 года в Национальный природный парк "Тузловские лиманы" вновь прилетела стая этих редких птиц. Доктор биологических наук Иван Русев тогда рассказал, что красавцев зафиксировали на Кордоне "Тузловская Амазония" – фламинго активно искали безопасные места для гнездования, и учёный выразил надежду на то, что, может быть, в этом году повезет.

Вас также могут заинтересовать новости: