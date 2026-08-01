На месте ядерного взрыва в Хиросиме ученые нашли металл, который не может существовать

Создать такой металл в обычных условиях невозможно, утверждают учёные.

Ядерные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки – одна из самых ужасных страниц в истории человечества. Эти события до сих пор вызывают споры об их оправданности и законности. Но, помимо моральных и политических последствий, ядерные взрывы стали источником значительного объема чисто научной информации. Фактически ученые до сих пор изучают различные аспекты того, что произошло 82 года назад.

Так, недавно международная группа исследователей сообщила об открытии ранее неизвестного многокомпонентного металлического сплава, образовавшегося в результате взрыва атомной бомбы над Хиросимой. Авторы исследования, опубликованного в журнале Science Advances, отмечают, что находка демонстрирует способность ядерных взрывов создавать уникальные материалы, которые невозможно получить в обычных условиях.

Ученые исследовали 34 образца так называемого "хиросимаита" – микроскопических частиц, образовавшихся после атомного взрыва и сохранившихся в песках залива Хиросима. Один из таких образцов содержал многочисленные фрагменты железо-хромовых сплавов, среди которых исследователи обнаружили ранее неизвестную частицу размером всего в несколько микрометров. Её химический состав существенно отличался от всех известных аналогов, а рентгеноструктурный анализ подтвердил наличие новой кристаллической структуры.

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Авторы объясняют, что материал возник в экстремальных условиях, когда во время взрыва температура в огненном шаре превышала 7000 °C. Строительные конструкции, металлы, грунт и стекло испарялись, после чего смешанный металлический пар очень быстро остывал и конденсировался. Именно такой процесс, по мнению исследователей, и позволил сформировать сплав с необычной структурой.

Исследователи также сравнивают находку с открытым ранее квазикристаллом, который образовался после ядерного испытания "Тринити" в США в 1945 году. По их словам, оба случая свидетельствуют о том, что экстремальные условия ядерных взрывов могут приводить к образованию материалов, недостижимых для традиционных металлургических процессов.

"Это открытие демонстрирует, что явления, связанные с ядерной плазмой, могут стабилизировать сложные металлические фазы, и подчеркивает, что обломки атомного взрыва являются естественной лабораторией для формирования неравновесных сплавов и открытия новых материалов", – говорится в научной публикации.

Исследователи считают, что открытие имеет не только историческое значение. Как отмечается в статье, изучение подобных материалов может помочь в создании новых высокопрочных сплавов, а также в развитии методов ядерной криминалистики, позволяющих восстанавливать детали ядерных взрывов по составу их обломков.

Другие научные открытия

Как писал УНИАН, новые образцы пород с обратной стороны Луны, доставленные аппаратом "Чанье-6", опровергают гипотезу о коротком периоде интенсивной бомбардировки около 3,9 млрд лет назад.

Анализ изотопов аргона показал, что Луна пережила более длительный период регулярных столкновений, а не один катастрофический всплеск. Это открытие меняет представления о ранней истории Солнечной системы и условиях, которые могли повлиять на зарождение жизни на Земле.

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