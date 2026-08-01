Без риса и фена: найден быстрый способ очистить динамик смартфона от воды

Специалисты рассказали, почему это происходит и какой способ действительно помогает вернуть нормальное звучание.

Если после дождя или случайного попадания воды динамик смартфона стал звучать тише или появился хрип, проблема может быть вовсе не в поломке. Как отмечают специалисты HowToGeek, причиной часто становятся капли воды, застрявшие в защитной сетке динамика.

Современные модели оснащены сложной системой защиты динамиков. За внешней решеткой находится специальная мембрана с микроскопическими порами, которая пропускает воздух и звуковые волны, но задерживают капли жидкости и грязь. Однако при сильном воздействии влаги – например, после погружения в воду – жидкость все же может проникнуть внутрь.

Попавшая в небольшую полость между решеткой и динамиком вода удерживается поверхностным натяжением, перекрывая поток воздуха. Из-за этого звук становится заметно тише, а иногда появляются хрипы и искажения. Если оставить влагу внутри надолго, она может вызвать коррозию контактов и повреждение компонентов аудиосистемы.

Видео дня

Многие популярные способы борьбы с влагой в данном случае практически бесполезны. Встряхивание телефона не позволяет вытолкнуть воду из узкого канала, тогда как рис способен впитывать только влагу из воздуха, а не капли, застрявшие в сетке.

Использование фена или другого источника тепла также не рекомендуется, поскольку высокая температура может повредить клеевые соединения, уплотнители и мембрану динамика.

Как почистить динамик от воды

Один из самых простых способов – воспроизвести специальный звук с низкой частотой. Частоты в диапазоне 165–230 Гц заставляют мембрану динамика двигаться с большой амплитудой, создавая импульсы воздуха, которые буквально выталкивают капли воды наружу через отверстия решетки.

При этом специалисты рекомендуют использовать не непрерывный сигнал, а импульсный, который чередует короткие звуковые всплески с паузами. Такой режим снижает нагрузку на динамик и позволяет ему охлаждаться между циклами работы.

Перед процедурой стоит тщательно вытереть корпус сухой салфеткой из микрофибры и держать смартфон динамиком вниз, чтобы гравитация помогала воде выходить наружу.

Также не следует выкручивать громкость на максимум – чрезмерная нагрузка на уже ограниченный влагой динамик может привести к повреждению мембраны.

Звук для удаления воды из динамика:

Эксперты подчеркивают, что этот метод стоит использовать только в случае попадания воды. Регулярно воспроизводить эти звуки "для профилактики" не рекомендуется, поскольку сильные колебания создают дополнительную механическую нагрузку на динамик.

Кроме того, этот способ может оказаться менее эффективным для беспроводных наушников, где используется другая конструкция акустической системы.

Ранее эксперты сравнили Dolby Cinema и Dolby Digital и ответили, что дает лучший звук – и стоит ли переплачивать

УНИАН рассказывал, как улучшить звук телевизора, не тратясь на саундбар. В этом поможет бесплатное приложение.

Вас также могут заинтересовать новости: