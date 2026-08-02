Пыль из Сахары удобряет Амазонию: как пустыня спасает самый большой тропический лес

Долгое время считалось, что в Амазонии ежегодно оседает около 27,7 млн тонн сахарской пыли.

Ежегодно через Атлантический океан переносятся миллионы тонн минеральной пыли из пустыни Сахара. Часть этой пыли оседает в бассейне Амазонки и помогает восполнять запасы жизненно важного для растений фосфора.

Об этом свидетельствуют результаты нескольких научных исследований, основанных на спутниковых наблюдениях и атмосферном моделировании, пишет Spacedaily.

Долгое время считалось, что в Амазонии ежегодно оседает около 27,7 млн тонн сахарской пыли. Эти данные были получены на основе наблюдений спутника CALIPSO. По расчетам ученых, такой объем пыли приносит около 22 тыс.тонн фосфора – почти столько же, сколько тропические почвы ежегодно теряют из-за дождей и паводков.

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Исследователи объяснили, что именно фосфор является одним из ключевых элементов для роста растений. Несмотря на густую растительность, почвы значительной части Амазонии бедны этим веществом, поскольку на протяжении тысячелетий оно постепенно вымывается осадками. Основной запас питательных веществ хранится не в земле, а в самой экосистеме, где они постоянно перерабатываются.

Впрочем, ученые подчеркнули, что цифра в 27,7 млн тонн не является окончательной. Более поздние исследования с использованием атмосферной модели NASA MERRA-2 и многолетних наземных наблюдений показали, что реальный объем оседающей над Амазонией африканской пыли может составлять от 8 до 10 миллионов тонн в год. При этом наибольшее количество частиц достигает северной и северо-восточной части Южной Америки, тогда как центральные районы леса получают значительно меньше.

По словам исследователей, главное открытие заключается не в точном количестве переносимой пыли, а в самом существовании масштабной природной связи между двумя континентами. Миллионы тонн минеральных частиц ежегодно преодолевают тысячи километров, демонстрируя, как атмосферные процессы объединяют экосистемы Африки и Южной Америки.

Ученые также предупредили, что объем переносимой пыли зависит от количества осадков, состояния растительности и силы ветров в Сахаре. Поэтому изменение климата может повлиять на интенсивность этого природного механизма в будущем.

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