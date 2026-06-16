США и Иран подписали соглашение о прекращении огня, однако есть один нюанс, - Reuters

По словам журналистов, это соглашение является важнейшим шагом на пути к урегулированию конфликта.

Президент Дональд Трамп заявил, что США и Иран подписали предварительное соглашение о прекращении войны в Персидском заливе, хотя его детали еще не опубликованы, а обе страны сообщили, что постоянное перемирие еще предстоит согласовать. Об этом пишет Reuters.

"Это соглашение продлит неустойчивое перемирие, объявленное в апреле, еще на 60 дней и позволит вновь открыть Ормузский пролив, который Иран фактически блокировал с февраля, когда США и Израиль атаковали Иран. На следующем этапе переговорщики рассмотрят сложные вопросы, такие как будущее ядерной программы Ирана", - объяснили в материале.

В частности, по прибытии во Францию на саммит "Большой семерки" (G7) Трамп заявил, что "соглашение полностью подписано". По его словам, вице-президент США Джей Ди Венс примет участие в официальной церемонии подписания в пятницу в Женеве.

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"Это соглашение является важнейшим шагом на пути к урегулированию конфликта, унесшего жизни по меньшей мере 7 000 человек, преимущественно в Иране и Ливане, и вызвавшего хаос на мировых энергетических рынках. Однако многое в соглашении остается неизвестным, и непонятно, отличаются ли его положения от апрельского перемирия", - подчеркивает Reuters.

В то же время президент Ирана Масуд Пезешкиан написал в своих соцсетях, что меморандум о взаимопонимании между США и Ираном является "важным шагом" на пути к прекращению боевых действий, но подчеркнул, что окончательное соглашение о длительном перемирии "еще не сформировалось".

В свою очередь Венс рассказал CNN, что подписанный меморандум составляет всего около 1,5 страницы, "поэтому это очень общий документ". Американские чиновники заявили, что детали будут опубликованы в течение следующих двух дней. Венс добавил, что меморандум содержит "очень значительный пакет мер по смягчению санкций" для Ирана.

"Представители США и Ирана заявляют, что в результате отмены санкций, размораживания зарубежных активов и создания фонда на восстановление в размере 300 миллиардов долларов, который будут финансировать соседние государства Персидского залива, на территории которых расположены американские военные базы, Иран в конечном итоге получит значительные экономические выгоды", - цитирует Reuters.

Также американские чиновники заявили, что для получения этих выгод Иран должен будет удовлетворить требования США об отказе от создания ядерного оружия и прекращении поддержки таких группировок, как "Хезболла" в Ливане.

США и Иран - последние новости

Ранее британский обозреватель The Telegraph Чарльз Мур заявил, что подход Трампа к Ирану может стать тревожным сигналом для Украины. По его словам, пока окончательный текст договоренностей между Вашингтоном и Тегераном не обнародован, а сам процесс переговоров может еще сорваться.

"Из-за того, что нечто, называемое "миром", временно было восстановлено, президент Трамп попытается использовать это для других ситуаций. Он будет пытаться принести подобный "мир" и в Украину. Россия будет знать, как этим воспользоваться", - предупредил Мур.

В то же время в СМИ рассказали, как соглашение США и Ирана может отразиться на России. Журналисты пишут, что в случае заключения это соглашение устранит чрезвычайную ситуацию, которая делала Россию полезной, сохранив при этом прецедент, придавший Ирану мощь. Поэтому аналитики издания назвали 7 причин, почему соглашение между США и Ираном будет невыгодным для РФ.

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