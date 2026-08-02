Жара набирает силу: под конец недели Украину разогреет до +35°

Самая высокая температура ожидается на западе страны.

В воскресенье, 2 августа, жара в Украине усилится. По всей стране будет ясно и безоблачно, лишь на западе страны во второй половине дня появится облачность и местами могут пройти локальные дожди. Однако на температуру осадки существенно не повлияют. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В западных областях ожидается переменная облачность. Столбики термометров днем покажут +28°...+35°. Местами после обеда есть вероятность небольших осадков.

На севере Украины конец недели будет солнечным и жарким. Ожидается ясный и безоблачный день с температурой +29°...+32°. Только в Сумской области будет более комфортно, +25°...+27°.

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На востоке страны сильной жары еще не будет, но температура все равно повысится на пару градусов - до +26°...+29°. Тут также будет ясно и безоблачно без намека на осадки.

В центральных областях 2 августа столбики термометров покажут +27°...+32°. Весь день будет ясный. На небе не окажется ни одного облачка, которое смогло бы защитить от палящего солнца.

На юге Украины жара усилится до +29°...+32°, лишь на побережье Одесской области будет чуть свежее. День будет солнечный и сухой.

Какой сегодня праздник, приметы погоды

2 августа - перенесение мощей святого первомученика и архидиакона Стефана. По приметам, если в этот день гремит гром, то в ближайшие недели будет дождливая погода.

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