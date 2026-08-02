Диетологи назвали 14 лучших продуктов для завтрака

Наряду со здоровыми белками, углеводами и жирами, в рацион на завтрак следует включать продукты, содержащие клетчатку и антиоксиданты.

Советы по поводу завтрака могут сбивать с толку, но на самом деле самый полезный завтрак – это тот, который снабжает организм именно теми питательными веществами, которые ему действительно нужны. Сбалансированный прием пищи утром способствует стабильному уровню энергии, улучшению концентрации, здоровью сердца и даже долгосрочному благополучию обмена веществ.

Издание Real Simple выяснило, что самое полезное можно съесть на завтрак.

Йогурт

Йогурт – это очень питательный продукт, который сочетает в себе все три макронутриента – белки, углеводы и жиры. Кроме того, йогурт содержит пробиотики, что делает его полезным для кишечника выбором, который поможет зарядиться энергией на весь день. Также, хотя полножирный йогурт может вызывать опасения из-за содержания насыщенных жиров, процесс ферментации при его производстве фактически преобразует часть насыщенных жирных кислот в более полезные для сердца ненасыщенные жиры. К тому же полножирный йогурт утром даст вам еще больше энергии, чем обезжиренные варианты.

Видео дня

Яйца

Яйца уже на протяжении многих десятилетий являются неотъемлемой частью завтрака во многих странах, а также это отличный способ обогатить любой утренний прием пищи полезным белком. И хотя в яичном желтке содержится некоторое количество холестерина, употребление цельных яиц несколько раз в неделю – отличный выбор, который не навредит сердцу. Однако если нужно следить за уровнем холестерина, то просто выбирайте яичные белки.

Пудинг из семян чиа

Такой пудинг богат клетчаткой, белком и омега-3 жирными кислотами, что дает заряд энергии, а также поддерживают здоровье кишечника и общее самочувствие.

Овес

Овсянка - отличный выбор с точки зрения общего здоровья, так как овес богат клетчаткой, полезной для сердца, которая обеспечит чувство сытости на всё утро.

Смузи

Смузи позволяет получить все необходимые питательные вещества и при этом насыщают. Можно добавить замороженные фрукты и овощи (например, шпинат) для получения сложных углеводов, витаминов и минералов. Кроме того, можно добавить немного арахисовое масла, семян льна, чиа и конопли для получения полезных жиров и белков. Также в смузи можно добавить протеин, чтобы увеличить количество белка.

Тост из цельнозернового хлеба

Будь то тост с арахисовым маслом и бананами, пюре из авокадо, копченым лососем и сливочным сыром или с яйцом-пашот – тост из цельнозернового хлеба всегда будет идеальным дополнением к сбалансированному завтраку. Такой хлеб содержит клетчатку, витамины и минералы, которых нет в белом хлебе. Другие продукты из цельного зерна, такие как хлопья с низким содержанием сахара, блины и тортильи, также обеспечат организм сложными углеводами.

Черника

По мнению многих экспертов в области питания, черника выгодно вписывается в завтрак. Во-первых, это отличный источник антиоксидантов, которые помогают защитить клетки от повреждений, вызываемых свободными радикалами, и могут способствовать снижению риска развития таких заболеваний, как рак, сердечно-сосудистые заболевания и другие. Эти ягоды также очень полезны для сердца: научно доказано, что они снижают артериальное давление и уменьшают риск сердечного приступа.

Авокадо

Авокадо – один из самых полезных продуктов. Тоста с ломтиком авокадо подарит порцию антиоксидантов, клетчатки, полезных жиров, витамин K и многое другое. Таким образом, авокадо, помимо прочего, благотворно влияет на сердце, пищеварительную систему, мозг и зрение.

Зеленый чай

Зеленый чай – содержит такие антиоксиданты, как кверцетин, кемпферол, катехины и эпигаллокатехин галлат. Эти биологически активные соединения помогают укрепить иммунитет, сердце, кишечник и обмен веществ.

Копчёный лосось

Копченый лосось является отличным источником полезных для сердца омега-3 жирных кислот, а также насыщающего белка и витаминов группы B. Просто сочетайте лосось с продуктами с низким содержанием натрия.

Киноа

Киноа богата белком, клетчаткой и полезными жирами, а также является отличным источником макроэлементов, включая марганец, медь, железо и фосфор. Это означает, что киноа благотворно влияет на обмен веществ, здоровье костей, сердца и многое другое.

Грецкие орехи

Хотя грецкие орехи и могут быть более калорийными, чем некоторые другие продукты, но они богаты полезными жирами. В них также содержатся белок, клетчатка и антиоксиданты, которые благотворно влияют на иммунную систему, здоровье кишечника и когнитивные функции.

Миндальное масло

При покупке миндального масла выбирайте то, в котором мало или вовсе нет добавленного сахара. Оно является отличным источником белка, витамина Е и магния, которые творят чудеса с кожей и волосами, а также укрепляют иммунитет и улучшают кости.

Творог

Этот молочный продукт является отличным источником кальция и белка. Кроме того, он также богат витаминами группы B, фосфором и другими полезными веществами. Творог благотворно влияет на кости, обмен веществ и нервную систему.

Ранее УНИАН назвал 10 популярных завтраков, на которых выросли дети 60-х годов.

Вас также могут заинтересовать новости: