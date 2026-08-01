Россия в очередной раз обстреляла Киев: Украина обратилась к партнерам, - Reuters

Война продолжается уже пятый год, бои бушуют вдоль линии фронта протяженностью около 1200 километров.

В субботу рано утром Россия нанесла удар по Киеву и окрестностям массированным ракетным обстрелом, в результате которого погибли 10 человек.

По данным очевидцев Reuters, во время нескольких волн ударов по городу прокатилось более десятка взрывов.

Отмечается, что война продолжается уже пятый год, бои бушуют вдоль линии фронта протяженностью около 1200 километров. Однако продвижение России в этом году замедлилось более чем вдвое, и Украина наносит удары по территории России, поражая ее нефтяные объекты, логистические базы и производство оружия.

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Россия активизировала свои атаки на Киев и другие украинские города. Украина использует американские зенитные ракетные комплексы Patriot, но из-за войны с Ираном поставки ракет-перехватчиков, ранее предназначенных для Украины, были перенаправлены американским военным и союзникам США в Персидском заливе.

Важно, что террракт стал вторым крупным нападением на Киев на этой неделе после того, как в четверг погибли девять человек, в том числе шесть членов одной семьи из деревни под Кривым Рогом, а предположительно российская крылатая ракета упала в Польше.

По данным Генеральной прокуратуры, после субботних атак ущерб был зафиксирован в семи районах Киева, города с населением около 3 миллионов человек.

Зеленский заявил, что по всему Киеву вспыхнули пожары, повреждены 18 жилых домов, школа, посольство Литвы и объекты инфраструктуры.

Украинская прокуратура сообщила, что семь человек погибли в Дарницком районе на левом берегу Днепра, и еще два человека погибли в Соломянском районе на правом берегу города.

Еще один человек погиб в Киевской области, где в результате атак были повреждены несколько складов, сообщили региональные власти.

"Я посмотрела на телефон, было 1:30, завыли сирены, я лежала в постели одетая, сразу встала. И тут же начались взрывы - бум, бум. Наши потолки начали обваливаться. Мое окно здесь разбито, и все упало внутрь"", - рассказала 68-летняя консьержница многоквартирного дома в Киеве Надия Комарова.

На кадрах были показаны полицейские и спасатели, работающие на месте происшествия. Двое спасателей положили тело в черный мешок в машину. Пожарные тушили пожары, а возле многоквартирного дома стояли обгоревшие автомобили.

Мэр Виталий Кличко заявил, что Киев работает над строительством и подготовкой дополнительных убежищ, поскольку атаки продолжают усиливаться.

Война в Украине

Ранее Геннадий Хазан, президент Украинской авиационной ассоциации пилотов и владельцев самолетов АОПА Украина, украинский авиатор заявил, что по разным оценкам, РФ в настоящее время способна наносить от трех до четырех массированных ударов по Украине ежемесячно.

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