'Динамика войны изменилась': Рубио заявил о новом шансе на мирные переговоры

В ближайшие несколько недель США попытаются возобновить переговоры между Россией и Украиной.

Госсекретарь США Марко Рубио признал, что украинские удары по России изменили динамику войны и заявил о возможности новых мирных переговоров в ближайшее время. Об этом он сказал в интервью Fox News.

Отвечая на вопрос, что конкретно США могут сделать для завершения войны, Рубио подчеркнул, что США прилагали к этому усилия еще с самого начала войны и готовы сыграть конструктивную роль в решении конфликта. Он также подчеркнул, что президент США Дональд Трамп – "единственный лидер в мире, который может усадить Россию и Украину за стол переговоров".

В то же время он указал, что ситуация в войне в последнее время изменилась – и не в пользу России. Теперь США пытаются понять, повлияет ли эта новая динамика на возможность переговоров.

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"Динамика конфликта за последние несколько месяцев несколько изменилась. Теперь украинцы могут наносить удары на большие расстояния вглубь России, перенося войну на территорию России. Мы хотим выяснить, открыла ли эта новая динамика каким-либо образом путь к урегулированию путем переговоров", - сказал он.

Также Рубио заявил, что в ближайшие несколько недель США попытаются возобновить переговоры между Россией и Украиной.

При этом он подчеркнул, что у обеих сторон есть довольно жесткие "красные линии", и пока не удастся хоть немного сблизить эти позиции, достичь успеха не удастся.

США в войне в Украине

СМИ пишут, что специальные посланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут посетить Киев во второй половине августа в рамках мероприятий, приуроченных к 35-й годовщине независимости Украины.

В то же время издание Foreign Affairs писало, что Путин попытается превратить мирные переговоры в фарс, чтобы ослабить Киев.

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