Мельхиоровые столовые приборы были гордостью любой советской хозяйки.

Люди, молодость и зрелость которых пришлась на эпоху СССР, помнят, что у многих хозяек дома были "почетные" мельхиоровые ложки, вилки и ножи, которые доставали из серванта лишь по праздникам. Считалось, что столовые приборы из мельхиора - это роскошь, но такое мнение появилось не просто так. Рассказывают, зачем скупают мельхиоровые ложки сейчас люди, которые разбираются в ценности металлов, и по чем так уникален материал.

Почему ценится мельхиор - нюансы и преимущества состава

Для того, чтобы понять, в чем ценность мельхиоровых ложек, нужно обратить внимание на то, из чего они сделаны. Мельхиор - это сплав меди и никеля, иногда к ним добавляли марганец и железо. Такой ансамбль создавал абсолютно уникальную картину - появлялся материал, который был гораздо прочнее одного из самых ценных металлов - серебра.

Кроме этого обстоятельства, мельхиор ценили и за другие характеристики:

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высокую устойчивость к появлению ржавчины, воздействию кислот и влажности;

долговечность изделий, отсутствие любых деформаций при нагревании;

легкость в уходе при своевременной чистке;

отсутствие повышения температуры при контакте с горячей пищей, что особенно удачно для тарелок;

низкая цена по сравнению с тем же серебром;

отсутствие химических реакций, из-за которых металл начинает выделять токсичные вещества при высоких температурах;

прочность материалов - мельхиоровые ложки, вилки и ножи не гнулись.

Изучив этот список, легко понять, что ценнее, мельхиор или серебро. С одной стороны, с точки зрения ювелирной ценности, скорее, второй вариант станет более предпочтительным. Однако если мы говорим о бытовом применении по принципу "цена/качество", то любая хозяйка, заставшая времена СССР, однозначно скажет, что мельхиоровые ложки, вилки и ножи занимали особое место и очень высоко ценились, в том числе потому что стоили недорого.

Был у таких столовых приборов только один нюанс - мельхиоровые изделия быстро покрывались темными пятнами, если за ними не ухаживать. Происходило это не из-за активного использования, а и тогда, когда ложки, вилки и ножи просто лежали в серванте - металл начинал окисляться из-за меди в составе. Так что все люди знали, что чистить приборы нужно регулярно, даже если они ждут "лучших времен".

В составе современных столовых приборов часто присутствует цинк, которого в мельхиоровой посуде как раз не было. Наряду с красивым внешним видом, относительной дешевизной и прекрасными характеристиками безопасный состав стал еще одним преимуществом мельхиоровой посуды и столовых приборов.

После распада СССР независимые республики отказались от производства вилок, ложек и ножей из мельхиора. Причиной стала доровизна сырья, сложность в уходе, появление более дешевого материала - нержавеющей стали, а также падение спроса на тяжелые дорогие сервизы. Сейчас среднестатистический потребитель скорее сделает выбор в пользу практичных и недорогих столовых приборов, за которыми не нужно тщательно ухаживать, однако смена приоритетов никак не отменяет уникальности мельхиоровой посуды.

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