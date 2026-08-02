В столице Венгрии замедляют движение метро и трамваев: в чем причина

Городские власти договорились с компаниями, управляющими общественным транспортом, о том, чтобы поезда метро и трамваи медленнее набирали скорость

В венгерском Будапеште власти замедлили движение метро и трамваев, чтобы экономить электроэнергию на фоне возможного кризиса - в ближайшее время в стране может перестать работать единственная АЭС. Об этом сообщил мэр Будапешта Гергей Карачонь.

"Уже несколько десятилетий венгерская система электроснабжения не сталкивалась с таким серьезным вызовом, к которому нам нужно подготовиться в ближайшие дни. В такой напряженной ситуации необходима каждая, даже незначительная, на первый взгляд, экономия энергии, чтобы избежать серьезных перебоев в снабжении", - написал он.

Отмечается, что городские власти договорились с компаниями, управляющими движением общественного транспорта, о том, чтобы поезда метро и трамваи медленнее набирали скорость. Это, по словам мэра, увеличит интервал между ними на несколько минут, но должно сэкономить 15 мегаватт-часов каждый день.

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Также на некоторых линиях в будние дни на отдельных участках маршрутов троллейбусы заменят на дизельные автобусы.

В Будапеште также планируют отключить декоративную подсветку здания парламента и прекратить освещение Будайского замка.

Угроза отключения электроэнергии в Венгрии

На фоне низкого уровня воды на Дунае в Венгрии может приостановить работу единственная действующая атомная электростанция "Пакш". Народный депутат, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко рассказал в комментарии УНИАН, повлияет ли это на ситуацию с электроэнергией в Украине.

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