Стадо коров забрело на солнечную станцию, и панели 'научились' от них уклоняться

Чаще всего для уничтожения травы на солнечных электростанциях используют овец, которые достаточно малы, чтобы не причинять повреждений. Крупный рогатый скот, однако, представляет гораздо большую опасность. Взрослая корова, ударившись о панель, может привести к смещению панелей, обрыву кабелей или даже к обрушению всей конструкции.
В Теннесси, США разработчики солнечных электростанций нашли решение и "научили" солнечные панели уклоняться от коров, пишет ecoportal.net.
Логистика подъема солнечных батарей, чтобы скот мог поместиться под ними, оказалась непомерно сложной. Это дороже из-за большего количества материалов для несущих конструкций. Высота также означала, что батареи будут более уязвимы для сильных ветров.
Рассматривался также вариант использования ограждения только вокруг батарей с оставлением зазоров между ними. Однако при этом скот не мог справиться с растительностью под панелями.
Инженерам требовалась гибкая система, которая корректировала бы положение солнечных панелей в режиме реального времени по мере перемещения стада по участку. И выход был найден.
Компания Silicon Ranch в Теннесси разработала систему CattleTracker, которая имеет "режим выпаса".
При приближении скота ряды панелей наклоняются в вертикальном направлении. При этом нижние края панелей полностью опускаются, освобождая путь для пасущегося скота, благодаря чему зоны выпаса остаются свободными, а скот и инфраструктура защищены от повреждений.
Ранее УНИАН писал, как в Чили установили плавучие солнечные панели вместо дизельных генераторов, чтобы сократить выбросы и уровень шума в воде. Это решение также изменило поведение лосося, и повлияло на его популяцию.