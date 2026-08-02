Россияне модифицировали 'Герань-4 Сикер' для оптического наведения: что об этом говорят аналитики

Главными отличиями новой версии стали носовой отсек с компактным оптическим модулем и система донаведения.

Россияне модифицировали реактивный ударный БПЛА "Герань-4 Сикер", адаптировав его носовую часть для установки оптико-электронной системы наведения. Об этом сообщает"Милитарный" по результатам анализа обнародованных фотографий дронов.

Как отмечается, главными отличиями новой версии стали носовой отсек с компактным оптическим модулем и система донаведения, которая позволяет точно поражать цель даже в случае потери связи во время снижения для атаки.

"Кроме того, дрон имеет на борту дополнительную фиксированную камеру, которую OSINT-исследователям удалось идентифицировать как китайскую Dahua TiOC Dual-Lens Panoramic с углом обзора 180°. Предположительно, она обеспечивает первичный обзор местности и широкую ситуационную осведомленность. Также существует версия, что её используют для обнаружения дронов-перехватчиков", – добавляют аналитики.

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Как отмечают в издании, заявленная дальность версии "Герань-4 Сикер" составляет до 550 км, крейсерская скорость – около 300 км/ч, а масса боевой части – 50 кг. Россияне уже активно применяют эти БПЛА, в частности для ударов по портовой инфраструктуре и судам в Чёрном море.

Подробнее о "Герань-4"

Впервые применение реактивного ударного беспилотника "Герань-4" зафиксировали в начале мая 2026 года, напомнили аналитики. Тогда аппарат попал в прицел украинского дрона-перехватчика.

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, длина базовой "Герани-4" составляет около 3,6 метра, размах крыла – 3,05 метра, а максимальная взлетная масса может достигать 450 кг. Стандартная масса боевой части составляет около 50 кг.

На различных образцах дрона, как отмечается, были зафиксированы два типа китайских турбореактивных двигателей: снятый с производства Telefly LX-WP-160 с тягой около 160 кгс и более мощный Telefly TF-TJ2000A с тягой около 200 кгс. Последний также применяется в реактивном дроне "Герань-5".

"Новый планер позволяет аппарату активно маневрировать на скорости 300–400 км/ч, а усиленная конструкция должна выдерживать значительные перегрузки. Максимальная скорость достигает 500 км/ч, высота полёта – 5000 метров, а дальность базовой версии составляет около 450 км. Высокая скорость реактивных "Гераней" затрудняет их перехват мобильными огневыми группами и частью украинских дронов-перехватчиков. Из-за недостаточной скорости украинские дроны-перехватчики пока не могут системно бороться с российскими реактивными БПЛА", – говорится в материале.

В начале июня 2026 года тогда еще Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что РФ планирует существенно нарастить применение реактивных ударных беспилотников в воздушных атаках по Украине – их доля может достичь 50%.

"С начала года до середины июня оккупанты уже применили 1400 реактивных дронов типов "Герань-3", "Герань-4" и "Герань-5", тогда как за весь предыдущий год было зафиксировано лишь 180 таких дронов", – отмечается в публикации.

"Герань-4 Сикер" – подробнее о БПЛА

В начале июля специалист по радиотехнологиям и советник президента Украины Сергей Бескрестнов (Флеш) сообщил, что у россиян появилась разновидность "Шахеда". Он отметил, что в последнее время у россиян часто встречается термин "Герань Сикер".

Тогда Бескрестнов объяснял, что этот вариант дрона оснащен системой автоматического распознавания и захвата целей, которая позволяет ему завершать атаку даже в случае потери связи с оператором.

Впоследствии россияне обнародовали характеристики дрона "Герань-4 Сикер". В представленном ролике были приведены ключевые характеристики беспилотника. Отмечалось, что дальность полета "Герань-4 Сикер" составляет 550 км, а масса боевой части достигает 50 кг. Благодаря турбореактивной силовой установке аппарат отличается более высокой по сравнению с БПЛА аналогичного класса скоростью, которая составляет 300 км/ч.

Производителем "Герань-4 Сикер" выступает компания "Алабуга", расположенная на территории Республики Татарстан.

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