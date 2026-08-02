Над ветровой электростанцией обнаружили 'воздушную реку', растянувшуюся на километры

Отмечается, что взаимодействие ротора с атмосферой носит сложный характер.

В атмосфере над равнинами Оклахомы в США происходят процессы, о которых никто и не догадывался, когда устанавливали ветряные электростанции. Турбины вызывают изменения в нижних слоях воздуха, создавая восходящий поток.

Издание ecoportal пишет, что ветроэнергетический проект Kings Plain занимает 60 квадратных миль сельской местности в районе Великих равнин округа Гарбер, штат Оклахома, США. Эта промышленная установка включает 88 турбин, а мощность каждой составляет 2,82 мегаватта.

Однако, ученые выяснили, что кинетический эффект от группы турбин может распространяться на многие мили. Они отметили, что взаимодействие ротора с атмосферой носит сложный характер. Импульс воздуха изменяется таким образом, который нельзя было предсказать ранее.

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Когда атмосферные условия стабильны, особенно ночью, воздух вокруг ветропарка ведет себя не так, как обычно. В направлении по ветру зафиксировали дефициты скорости.

Обычно приземный слой воздуха поглощает смещение, создаваемое движением ротора, за счёт постепенного горизонтального перемешивания. Однако учёные, изучавшие установку в Kings Plain, обнаружили гораздо более масштабное нарушение на структурном уровне. В ночных условиях, когда слои воздуха стабильны, над Великими равнинами регулярно наблюдаются низкоуровневые струйные течения. Это быстро движущиеся потоки воздуха, проходящие на высоте от 800 до 1 600 футов (244-488 м) над землёй.

Когда воздушные потоки приближаются к поверхности, ветропарк не препятствует их горизонтальному движению. Вместо этого сопротивление всех турбин заставляет поступающий импульс направляться вертикально вверх.

Благодаря своей конструкции ветропарк становится "мягким барьером", который смещает воздух и изменяет высоту потока с подветренной стороны. За пределами объекта возникает возмущение на большой высоте.

Вертикальный поток импульса является механизмом, лежащим в основе изменений в атмосфере. Совокупное действие 88 турбин, извлекающих кинетическую энергию из нижних слоев атмосферы, вызывает турбулентность над роторами. Это явление действует по принципу насоса, перенося импульс от поверхности в пограничный слой воздуха. Одновременно с этим воздух, движущийся с высокой скоростью, втягивается к поверхности.

Когда низкоуровневые потока проходят над ветропарком, это вертикальное перемешивание взаимодействует с гравитационными волнами в стабильном ночном воздухе. Совокупное действие этих сил поднимает воздушные потоки на высоту в тысячи футов, в результате чего вниз по течению на многие мили образуется коридор движущегося воздуха – "воздушная река".

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