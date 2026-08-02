Россию атаковали дроны: прилетело по НПЗ, военному аэродрому и складу Wildberries

Атакованы НПЗ в Саратове и аэродром Энгельс-2.

Ночью и утром дроны атаковали несколько регионов России, сообщается о прилетах по НПЗ в Саратове и по военному аэродрому в Энгельсе. Также поражен склад Wildberries в Самарской области.

В ночь на 2 августа жители Саратова и области сообщили о взрывах и пожаре. Как пишет Astra, по видео в соцсетях видно, что в результате ночной атаки вспыхнул мощный пожар на Саратовском нефтеперерабатывающем заводе. Это одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий России. По состоянию на 2023 год объем переработки нефти составлял 4,8 млн тонн.

OSINT-аналитики пишут, что один из очагов пожара, возможно, является следствием горения факельной установки.

Видео дня

Также Exilenova+ пишет, что в Энгельсе был атакован аэродром Энгельс-2. На кадрах, опубликованных местными жителями, предположительно запечатлён момент взрыва на территории авиабазы.

Губернатор Саратовской области подтвердил поражение нескольких объектов.

"В результате атаки БПЛА есть повреждения гражданской инфраструктуры в Саратове и Энгельсе. На месте работают все оперативные службы. Предварительно есть пострадавшие", - написал он.

Кроме того, утром жители Самарской области сообщили о взрывах и атаке дронов. После этого в сети стали появляться кадры со столбом дыма.

Сообщается, что прилет был по складу Wildberries в индустриальном парке "Новосемейкино".

Этот логистический комплекс был открыт в мае 2025 года, его площадь составляет около 130 тыс. кв. м, а после полного запуска вместимость должна достигнуть 120 млн единиц товаров.

Удары по России

Прошлой ночью дроны массированно атаковали Уфу в Башкортостане, поражены три НПЗ.

Также в Черном море после атаки украинских морских дронов затонул контейнеровоз "Росатома".

Госсекретарь США Марко Рубио признал, что украинские дальнобойные удары перенесли войну в Россию и изменили динамику конфликта. Теперь США пытаются понять, повлияет ли эта новая динамика на возможность переговоров.

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