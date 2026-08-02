Украина поразила системы РЛС и ПВО россиян в Краснодарском крае: детали ударов (видео)

В результате удара ВСУ российские оккупантылишились ряда ключевых элементов своей системы наблюдения и противовоздушной обороны.
Об этом говорится в сообщении на странице 1-го отдельного центра беспилотных систем Сил беспилотных систем в Facebook.
"Системы РЛС и ПВО противника в Краснодарском крае успешно выполнили боевую задачу по превращению в металлолом – даже на расстоянии более 270 км от линии соприкосновения", – отметили в Центре.
Так, бойцы Центра нанесли точечные удары в оперативную глубину врага. "За один подход оккупанты потеряли сразу ряд ключевых элементов своей системы наблюдения и противовоздушной обороны", – подчеркивается в сообщении.
Речь идет о:
- зенитный ракетный комплекс ТОР-М2 (Ейск);
- радиолокационную станцию "НЕБО-С" (Ейск);
- РЛС "НЕБО-У" (Приморско-Ахтарск);
- ЛС "ГАММА-С1М" (Ейск);
- РЛС "НЕБО-СВ" (Ейск);
- РЛС "КАСТА-2Е2" (Камышеватская);
- РЛС 37Т (Пригибский);
- РЛС "КАСТА-2Е2" (Шабельское).
"Прикрывать свои аэродромы и пусковые площадки "шахидов" противнику теперь будет значительно сложнее", – отметили в Центре.
Другие удары по России
Как сообщалось, ночью и утром дроны атаковали несколько регионов России. В частности, сообщалось об ударах по нефтеперерабатывающему заводу в Саратове и по военному аэродрому в Энгельсе. Также пострадал склад Wildberries в Самарской области страны-агрессора.
В частности, что касается Саратовского НПЗ, который является одним из старейших нефтеперерабатывающих предприятий России и по состоянию на 2023 год объем переработки нефти на котором составлял 4,8 миллиона тонн, OSINT-аналитики пишут, что один из очагов пожара, возможно, является следствием горения факельной установки.