Наступление России провалилось: в ISW оценили 'успехи' оккупантов в июле, - ISW

В июле прошлого года РФ захватила в четыре раза больше территорий.

Весенне-летнее наступление россиян не принесло существенных оперативных результатов и фактически провалилось. Как пишут аналитики Института изучения войны, темпы продвижения российской армии остаются низкими, и в июле россияне захватили вчетверо меньше территорий, чем за тот же период прошлого года.

Так, по данным ISW, в июле 2026 года российские войска продвинулись на 37,85 квадратных километров, то есть в среднем на 1,22 квадратных километра в день. При этом аналитики указывают, что темпы продвижения России с февраля 2026 года существенно не изменились.

И хотя в июле 2026 года российские войска проникли на большую территорию, чем в последние месяцы - примерно на 121,56 квадратных километров, однако это лишь незначительная часть от темпов продвижения России в июле 2025 года, когда российские силы захватили 455,74 квадратных километра.

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Аналитики отмечают, что в июле 2026 года российские войска активизировали попытки проникновения в Константиновку Донецкой области, но это не привело к захвату Константиновки или достижению каких-либо оперативно значимых целей.

"Ежемесячные темпы продвижения России в 2026 году были значительно ниже, чем темпы продвижения России за тот же период 2025 года, даже с учетом проникновений на украинскую территорию", - говорится в отчете.

В ISW указывают, что продолжающиеся контратаки Украины, кампания ударов средней дальности и доминирование украинских беспилотников продолжают ограничивать темпы продвижения России и ее способность использовать механизированную технику.

В июле 2026 года российские войска провели несколько механизированных штурмов в отдельных районах театра военных действий, но эти штурмы не привели к существенным успехам.

При этом, хотя Кремль уже несколько лет оптимизирует российскую армию для позиционной войны, а не для маневренной, но украинские инновации значительно замедляют продвижение России в 2026 году по сравнению с предыдущими годами, указывают в ISW.

"Нет никаких признаков того, что российские войска смогут резко ускорить свое продвижение или возобновить маневренный характер войны в настоящее время", - подытоживают аналитики.

Ситуация на фронте

Ранее в ISW отмечали, что российское военное командование лжет Кремлю о масштабах успехов на севере Украины, заявляя, что российские войска активно продвигаются по всему театру военных действий.

Армия РФ почти каждый день, начиная как минимум с 22 июля, заявляет о захвате нового населенного пункта в Харьковской и Сумской областях. Однако и данные ISW, и украинские Вооруженные силы опровергают эти "успехи".

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