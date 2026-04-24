Критику властей в России вск чаще высказывают даже провластные политики и инфлюенсеры.

В России все больше публичных лиц – от политиков до блогеров и инфлюенсеров – начинают открыто критиковать власть, экономическую ситуацию и последствия войны против Украины. Появились новые трещины в "образе непобедимости" диктатора Владимира Путина, пишет британский журналист, историк Оуэн Мэттьюс в колонке для The Telegraph.

"Кризисные потрясения"

Одним из самых громких выступлений стало заявление лидера Коммунистической партии Российской Федерации Геннадия Зюганова, который в парламенте предупредил о рисках экономической нестабильности и сравнил ситуацию с историческими потрясениями начала ХХ века.

Он предупредил о рисках экономической нестабильности, заявив, что страна может столкнуться с "кризисными потрясениями", и сравнил ситуацию с историческими событиями 1917 года. Его слова стали одной из самых жестких публичных оценок экономического состояния РФ в парламенте за последние годы.

Параллельно в российском информационном пространстве активизировались инфлюенсеры и блогеры, которые ранее воздерживались от политических заявлений. Они начали открыто говорить о росте цен, инфляции, проблемах с работой бизнеса и перебоях в цифровой инфраструктуре, в частности о периодических отключениях мобильного интернета в отдельных регионах.

Z-блогеры сменили курс

Отдельный резонанс вызвало видеообращение бывшей участницы российских телешоу Виктории Бони. Она заявила о "глубокой пропасти" между властью и обществом, подчеркнув, что страх перед властью распространен как среди граждан, так и среди чиновников. Ее видео, несмотря на проживание за границей, набрало десятки миллионов просмотров и было публично прокомментировано пресс-секретарем Кремля Дмитрием Песковым.

К критическим высказываниям также присоединились бывшие политики и медийные личности, включая тех, кто ранее поддерживал официальную линию Кремля. Среди тем – экономический спад, закрытие предприятий из-за долговой нагрузки и общее рост социальной напряженности.

В то же время даже часть провоенных блогеров, известных как Z-сообщество, начала публично признавать проблемы на фоне ударов украинских дронов по военной и энергетической инфраструктуре в глубине российской территории.

Пока не кризис

Несмотря на это, речь пока не идет о системном политическом кризисе. По оценкам аналитиков, российская экономика остается относительно стабильной благодаря контролю со стороны Центрального банка и доходам от экспорта энергоносителей, хотя инфляция, по официальным данным, остается высокой, а ключевая ставка достигает около 14%.

Отдельные регионы РФ даже демонстрируют краткосрочный экономический рост благодаря крупным выплатам военным и компенсациям семьям погибших, что частично поддерживает потребительский спрос.

Главным изменением стала не экономика, а общественная атмосфера: критика власти – даже в форме локальных жалоб на инфляцию или бюрократию – стала значительно более публичной и массовой, чем в предыдущие годы.

Несмотря на жесткие законы о наказании за "дискредитацию армии" и риск тюремного заключения за политические высказывания, все больше людей открыто обсуждают проблемы, хотя и избегают прямой критики войны или лично Путина. Автор подытоживает:

"Конечно, нет никаких шансов, что Путина отстранят от должности. Но учитывая, что экономика переживает трудности после более чем четырех лет бесконечной войны, в конструкции непобедимости Путина начинают появляться очевидные трещины".

