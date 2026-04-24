Украина и Россия запустят машины, которые сами будут решать, кого убивать, – эксперт

В настоящее время проводятся испытания, чтобы обеспечить безопасность при использовании автономных транспортных средств.

В этом году ожидается прорыв в интеграции искусственного интеллекта в ударные дроны. Теперь процесс принятия решения о поражении цели будет происходить без участия оператора. Об этом военный эксперт Евгений Дикий, ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар", сообщил в эфире Радио NV.

Роль искусственного интеллекта

В частности, он отметил, что искусственный интеллект пока используется на войне очень осторожно.

"Я бы рискнул прогнозировать, что именно в этом 2026 году здесь можно ожидать большого прорыва, к сожалению, с обеих сторон. У меня нет оснований полагать, что мы будем их сильно опережать. Но так или иначе, это будет еще один виток спирали, еще один этап войны, очень отличающийся от предыдущих. Пока что преимущественно используется машинное зрение. Это вроде бы тоже искусственный интеллект, но это не тот искусственный интеллект, который принимает решения", – подчеркнул Дикий.

Видео дня

Эксперт отметил, что оператор принимает решение, что именно является целью для поражения. А затем искусственный интеллект помогает машине настигнуть эту цель.

В этом году появятся автономные дроны, не требующие участия операторов

Однако, как отмечает Дикий, и Украина, и Россия в настоящее время тестируют системы, в которых машина сама будет полностью принимать решения. Вместе с тем, на самом деле, эти системы уже готовы к использованию, но решается, как сделать так, чтобы эти системы были безопасными для себя и не допускали ошибок. Это является препятствием перед запуском производства дронов, которые сами будут решать, без привлечения оператора, что является целью, чтобы ее поразить.

"Мы точно будем это применять, потому что россияне точно будут это применять. Эксперименты уже проводятся. Совершенно очевидно, что в этом году это станет реальностью. Это перейдет из фантастики на реальное поле боя", – отметил Дикий.

Дроны самостоятельно будут решать, какую цель поразить

Он добавил, что представляет то поколение людей, которые смотрели фильм "Терминатор".

"На самом деле, мы в шаге от того самого "Скайнета". Кто бы только сказал в свое время сценаристам "Терминатора", что "Скайнет" не будет изобретен в Силиконовой долине, а что он абсолютно эволюционным путем через несколько лет вырастет в лесопосадках где-то на Луганщине. Или, как бы это сказали в их географии, – в степях Киммерии, где бродил Конан-Варвар", – заявил Дикий.

Соответственно, он убежден, что в этом году Украина и Россия запустят машины, которые будут решать, "убить или не убить".

Но универсального оружия для мгновенной победы в войне не существует

Как убежден эксперт, не стоит ждать какого-то одного решения, благодаря которому удастся изобрести какую-то одну супертехнологию, которая поможет решить ход войны.

"Серебряной пули для вампира не существует", – считает Дикий.

Он отметил, что российско-украинская война – это фантастическая гонка технологий.

"Это такой полигон, на котором обе стороны сейчас прокачивают технологии, которых еще пару лет назад не то что не было, не все их даже представляли, что они вообще могут быть", – сказал Дикий.

По его мнению, на сегодняшний день украинская и российская армии на целое поколение опережают все остальные армии мира.

"Надо помнить, что все эти технологии развиваются очень параллельно, и у нас, и у врагов. Мы очень внимательно следим в этом смысле друг за другом. А эта война, помимо всех других особенностей, – самая прозрачная вообще война в истории человечества", – отметил Дикий.

В связи с этим Украина и Россия знают друг о друге почти все.

"И поэтому считать, что мы изобретем что-то такое, что мгновенно сделает нас победителями, – это абсолютно наивно. Но, между прочим, это в равной степени касается и их", – добавил Дикий.

Эта гонка технологий достаточно симметрична.

"Этот период, в течение которого какая-то инновация действительно дает радикальный существенный эффект, а затем на нее находят противодействие, сократился до 3-4 месяцев. Именно с такой скоростью сейчас происходит внедрение новых поколений технологий в этой войне", – считает Дикий.

Прогресс Украины в совершенствовании перехватчиков с ИИ

Как сообщал УНИАН, еще в прошлом году распространялась информация, что Украина расширяет применение боевых дронов на базе искусственного интеллекта.

Основатель компании-производителя оборонной продукции First Contact Валерий Боровик отмечает, что Украина совершенствует дроны-перехватчики с ИИ-технологией.

