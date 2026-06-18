Рютте пояснил, почему Россия не сможет победить НАТО

Генеральный секретарь НАТО отметил, что ВВП России не превышает совокупного ВВП таких средних по размеру европейских стран, как Бельгия и Нидерланды.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия сейчас тратит 48% государственного бюджета или 75% налогов на оборону, отметив, что к этим расходам следует относиться серьезно. Об этом пишет "Радио Свобода".

"Это безумные цифры. Поэтому мы не можем быть наивными в отношении России", - сказал он.

В то же время Рютте отметил, что ВВП России не превышает совокупного ВВП таких средних европейских стран, как Бельгия и Нидерланды.

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"Поэтому они знают, что не могут нас победить. И мы сделаем все, чтобы они поняли: это будет их самой большой ошибкой, если они осмелятся", - добавил генсек.

Он подчеркнул важность наращивания оборонных расходов и потенциала союзниками на фоне возможной угрозы:

"Существуют открытые оценки различных разведывательных служб в Европе, которые считают, что к 2029 году Россия может быть готова и достаточно сильна. Поэтому мы должны позаботиться о том, чтобы быть сильнее уже сегодня… чтобы Россия понимала: лучше даже не пытаться".

Рютте отметил, что необходимо делать все возможное, чтобы Украина "оставалась как можно сильнее в этой борьбе".

"В итоге всё зависит от того, хочет ли Путин участвовать в переговорах. А пока мы должны сделать всё возможное… Украина добивается небольших успехов и все более эффективно использует беспилотники и другие тактики для нанесения ударов по российской энергетической инфраструктуре и оборонно-промышленным мощностям… Это позитивный момент, и ситуация отличается от той, что была четыре-пять месяцев назад", - добавил генсек.

Угроза для НАТО со стороны РФ

НАТО прилагает все усилия для укрепления ветреного балтийского острова Готланд, который военные планировщики всё чаще рассматривают как одну из самых незащищённых - и стратегически важных - линий фронта альянса против России.

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