Рютте пригласил Зеленского на саммит НАТО в Анкаре

Одна из тем саммита – продолжение поддержки Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский был приглашен на саммит лидеров государств-членов Организации Североатлантического договора. Встреча состоится 7-8 июля в Анкаре (Турция).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел стран-членов Альянса в Хельсингборге (Швеция).

У Рютте спросили, отправил ли он уже письмо-приглашение Зеленскому принять участие в июльском саммите НАТО. Как признался генсек, он лично никогда не видел писем-приглашений, которые отправляются другим лидерам, но Зеленский был приглашен.

"Но я уже его пригласил, да. Я это сделал. Он там будет, как и в Гааге (прошлогодний саммит лидеров НАТО состоялся в Гааге – УНИАН)", – сказал Рютте.

Генеральный секретарь НАТО сказал, что продолжается подготовка к саммиту в Анкаре, который состоится через шесть недель. По его словам, задача саммита понятна: превратить обязательства союзников в конкретные результаты, увеличить инвестиции в промышленное производство и продолжать оказывать поддержку Украине:

"Все это способствует укреплению НАТО и усилению безопасности для всех нас".

Как сообщал УНИАН, Рютте стремится добиться более активного участия всех европейских стран-членов Альянса в выделении средств на закупку американского оружия для Украины, поскольку в настоящее время основные суммы выделяют преимущественно 6-7 стран.

НАТО сейчас переживает не лучшие времена из-за недовольства президента США Дональда Трампа отказом стран-членов поддержать его войну против Ирана. Рютте сейчас думает над тем, как удержать США в составе Альянса.

